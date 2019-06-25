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Пименов: «„Динамо“ нужно бороться за зону еврокубков»

вчера, 23:54

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов рассказал о задачах команды в новом сезоне РПЛ, а также прокомментировал подписание контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.

Паршивлюка мы хорошо знаем по выступлениям за «Спартак» и «Ростов». Посмотрим, как он примет установки главного тренера и насколько он сможет им соответствовать. Тут сложно судить — надо смотреть по первой трети чемпионата. Время познакомиться с командой и требованиями главного тренера у игрока есть.

«Динамо» надо подниматься по турнирной таблице. Понятно, что о чемпионстве думать еще рано, но бороться за высокие места, за зону еврокубков, думаю, нужно.

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