Пименов: «„Динамо“ нужно бороться за зону еврокубков»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов рассказал о задачах команды в новом сезоне РПЛ, а также прокомментировал подписание контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.
Паршивлюка мы хорошо знаем по выступлениям за «Спартак» и «Ростов». Посмотрим, как он примет установки главного тренера и насколько он сможет им соответствовать. Тут сложно судить — надо смотреть по первой трети чемпионата. Время познакомиться с командой и требованиями главного тренера у игрока есть.
«Динамо» надо подниматься по турнирной таблице. Понятно, что о чемпионстве думать еще рано, но бороться за высокие места, за зону еврокубков, думаю, нужно.