Семак: «Жду новичков, но их пока нет»

Главный тренер «Зенита» пообщался с клубной пресс-службой после товарищеского матча против «Левски» (1:0).

Для нас главное — получать ту нагрузку, которую мы планируем. Конечно, погода накладывает отпечатки, но и в предстоящем чемпионате придется играть в таких условиях. Мы должны быть готовы играть в любую погоду. Конечно, жара накладывает отпечаток на саму игру, но погода одинаковая и для нас, и для соперника.

Пока мы не думаем об игре с «Локомотивом» за Суперкубок. Думаем о том, чтобы выполнить задачу, которая стоит перед нами на сборах, и о том, чтобы как можно меньше футболистов пропускали занятия из-за травм. Это самое важное на данном этапе.

Новички? Жду, но пока их нет.