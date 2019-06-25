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Семак: «Жду новичков, но их пока нет»

сегодня, 21:56
ЛевскиЛоготип футбольный клуб Левски (София)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался с клубной пресс-службой после товарищеского матча против «Левски» (1:0).

Для нас главное — получать ту нагрузку, которую мы планируем. Конечно, погода накладывает отпечатки, но и в предстоящем чемпионате придется играть в таких условиях. Мы должны быть готовы играть в любую погоду. Конечно, жара накладывает отпечаток на саму игру, но погода одинаковая и для нас, и для соперника. 

Пока мы не думаем об игре с «Локомотивом» за Суперкубок. Думаем о том, чтобы выполнить задачу, которая стоит перед нами на сборах, и о том, чтобы как можно меньше футболистов пропускали занятия из-за травм. Это самое важное на данном этапе. 

Новички? Жду, но пока их нет.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ДСА
   4 / 666
сегодня в 22:32
как красная дающая рука
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   4 / 666
сегодня в 22:31
Сергея еще не совсеми познакомили ))
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 666
сегодня в 22:30
купят тебе шоколаду Серега,и заиграете может на третье место в группе и лч,вырвите путевку в ле
LOpp
LOpp
   8 / 666
сегодня в 22:29
Итак игроков на 3 состава, какие ещё новички?
ДАША Д
ДАША Д
   177 / 666
сегодня в 22:28
И так сойдёт.
ДСА
ДСА
   93 / 666
сегодня в 22:25
В чемпионате лёгких игр будет очень мало, Зенит как красная тряпка
удав
удав
   70 / 666
сегодня в 22:21
как обычно -будут к февралю)
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   574 / 666
сегодня в 22:19
"Найди, купи!!!" - Федун Л.А. ©
Морозовский
Морозовский
   27 / 666
сегодня в 22:13
Азмуна дождался. Бакланник, ёпрст!
OLESOCC
OLESOCC
   199 / 666
сегодня в 22:06
Что ждать, воспитывать надо! Привыкли за бабосы скупать лучшее!.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   41 / 666
сегодня в 22:04
На Влашича всё потратили . УФА поможет нуждающимся ! ))))
Zenit_84
Zenit_84
   60 / 666
сегодня в 22:03
Ищи!
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