Канчельскис открыт для предложений из России

Бывший игрок сборной России сообщил, что он ждет новых предложений по тренерской работе.

В воскресенье Канчельскис был уволен с поста главного тренера узбекистанского «Навбахора» в связи с неудовлетворительными результатами команды.

У меня была договоренность по контракту, что если мы не будем угрожать в турнирной таблице лидеру - «Пахтакору», то клуб имеет право расторгнуть со мной соглашение - все честно, по-мужски, никаких претензий быть не может. Пока что мы разбираемся по моему уходу из клуба, но приглашения есть, разговоры ведутся.

Если будут предложения из российских клубов, конечно, буду рассматривать, но сейчас российские клубы уже поехали на сборы, комплектуют команды, так что время покажет. Главное, что в «Навбахоре» мы создали настоящий коллектив, показывали хороший футбол, некоторые игроки попали в национальную сборную, а болельщики были рады, провожали, даже скандировали мое имя, как, например, было во время моей игровой карьеры в «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентине».