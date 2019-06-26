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Газизов: «Я однозначно за вариант с 18 клубами в РПЛ»

сегодня, 08:55

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

Есть множество нюансов в данном вопросе и доводов — как за расширение РПЛ, так и против. Я однозначно за вариант с 18 клубами. Нам нужно больше играть, чтобы загружать свои стадионы, а футболистам нужно больше соревновательной практики. Никакая тренировка или контрольный матч не заменят официальной игры. Для меня это окончательно стало понятно в прошедшем сезоне, когда «Уфа» впервые в истории играла в еврокубках и провела большее количество встреч.

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MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 09:11
А почему не до 20 клубов?
И так около 4 клубов на гране банкротства в Премьер лиге, а так будет около 8
kolpankolpan
kolpankolpan ответил FILL3286
   456 / 661
сегодня в 09:10
Ну тут уже будет газпром решать,как выгоднее или наоборот сложнее будет зениту((((
    борька
    борька
       79 / 661
    сегодня в 08:59
    Урал должен пердиве играть
    FILL3286
    FILL3286
       72 / 661
    сегодня в 08:57
    Ну тут уже будет газпром решать,как выгоднее или наоборот сложнее будет зениту((((
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