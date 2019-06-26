Газизов: «Я однозначно за вариант с 18 клубами в РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

Есть множество нюансов в данном вопросе и доводов — как за расширение РПЛ , так и против. Я однозначно за вариант с 18 клубами. Нам нужно больше играть, чтобы загружать свои стадионы, а футболистам нужно больше соревновательной практики. Никакая тренировка или контрольный матч не заменят официальной игры. Для меня это окончательно стало понятно в прошедшем сезоне, когда «Уфа» впервые в истории играла в еврокубках и провела большее количество встреч.