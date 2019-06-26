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Овчинников: «Постараемся и подготовиться качественно, и кубок завоевать»

сегодня, 02:54

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о предстоящем товарищеском турнире.

Турнир в Австрии идеально подошёл нам по датам: он пройдёт как раз в те сроки, которые отлично укладываются в наш график подготовки к сезону. Плюс мы сыграем с командами высокого уровня, а на сборах всегда бывает сложно найти подходящего соперника для спарринга. Так что со своей стороны видим в этом турнире только положительные моменты. Тем более он поднимет интерес к российскому футболу в период межсезонья.

Понятно, что главная задача – подготовка к сезону, и матчи будут проходить под нагрузками, но побеждать в любых турнирах всегда приятно, даже в товарищеских. Поэтому постараемся и подготовиться качественно, и кубок завоевать. Но акцент всё-таки будем делать на тренировочном процессе и выстраивании игровых связей.

Недавно стало известно, что ЦСКА просматривает на сборах хорватского защитника Звонимира Шарлия.

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Источник: iz.ruРедакция: Павел Молочный
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