Владелец «Торпедо»: «Решили, что Игнашевич справится лучше Колыванова»

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев прокомментировал назначение на пост главного тренера московской команды вместо , который вывел «автозаводцев» в ФНЛ .

У меня с Колывановым, как мне кажется, хорошие отношения. Я к нему отношусь с уважением. При встрече поблагодарил его за выполненную задачу. Он, как профессионал, справился со своей работой. Нужно было вывести «Торпедо» в ФНЛ – он вывел. Дальше – новая жизнь, новая лига, новые задачи, новые вызовы. Не понимаю, почему эта тема так муссируется, ведь не секрет, что внутри команд, которые выходят в ФНЛ , происходят серьёзные перемены. К его работе нет никаких претензий, только уважение. Игорь Колыванов вписал своё имя в легендарную историю футбольного клуба «Торпедо». Хочу ещё раз лично от себя и от болельщиков поблагодарить его за выход в ФНЛ , но теперь надо планировать будущее в новом чемпионате.

Мы не считаем, что Сергей Игнашевич – новичок. Мы знаем, что многие известные футболисты впоследствии стали известными тренерами. Было бы странно, если бы мы взяли на пост главного тренера какого-нибудь человека из руководства «Инграда», например. Игнашевич – из футбольного мира, амбициозный, целеустремлённый, играл под руководством многих сильных тренеров, добивался серьеёных результатов. Мне кажется, опыт Сергея говорит о том, что он – не новичок. Конечно, нельзя сказать, что теперь наша команда будет выигрывать в каждом матче, хотя такая задача, безусловно, стоит, но та философия, которую исповедует Игнашевич, придаст «Торпедо» новый импульс.