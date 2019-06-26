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Скопинцев: «Кубок Париматч Премьер – очень важный турнир»

сегодня, 02:05

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Австрии, в котором также примут участие «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

Считаю, что этот Кубок – очень важный турнир, который поможет качественно подготовиться к сезону. Для каждого из участвующих в нём клубов предстоящие матчи станут хорошим тестированием. Мы с нашей командой постараемся показать зрелищный футбол, и, конечно же, будем стремиться выиграть турнир.

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что турнир принесёт пользу российским командам.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Краснодар  Скопинцев Дмитрий
Источник: iz.ruРедакция: Павел Молочный
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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 661
сегодня в 02:31
Только для свиней важен, похвастаться очередным Тинс кап.
Faustello
Faustello
   5 / 661
сегодня в 02:17
Спартак пиченён!
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