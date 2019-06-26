Скопинцев: «Кубок Париматч Премьер – очень важный турнир»

Защитник «Краснодара» поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Австрии, в котором также примут участие «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

Считаю, что этот Кубок – очень важный турнир, который поможет качественно подготовиться к сезону. Для каждого из участвующих в нём клубов предстоящие матчи станут хорошим тестированием. Мы с нашей командой постараемся показать зрелищный футбол, и, конечно же, будем стремиться выиграть турнир.