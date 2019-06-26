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Плетикоса: «Никто не любит тяжёлые и долгие сборы»

сегодня, 08:24

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса поделился мнением о грядущем Кубке «Матч Премьер».

Футболисты всегда больше любят готовиться к сезону через игры. Никто не любит тяжёлые и долгие сборы, на которых приходится много бегать (улыбается). Это отличный вариант, как для «Спартака», так и для остальных команд. Самое главное, чтобы на матчах были болельщики, которые будут гнать команду вперёд.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Спартак М  Плетикоса Стипе
Источник: iz.ruРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Gruznoff
Gruznoff
   102 / 661
сегодня в 08:53
Сборы пупсиков в пердив действительно затянулись.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   146 / 661
сегодня в 08:35
Плетикосе нужно к свиньям возвращаться, у них вратарей не хватает.
Akvarel
Akvarel
   73 / 661
сегодня в 08:33
Спартаку то что готовиться, все равно отпаочат или отаечат.
FILL3286
FILL3286
   72 / 661
сегодня в 08:27
Кстати и Монако хочет избавится от бландина (ХАХАХА) Гинера,тоже подсунул БРАК(((( УХХАХАХА
FILL3286
FILL3286
   72 / 661
сегодня в 08:26
Где новость про ПАРЕДАСА ау????
По всем футбольным сайтам уже есть,Париж хочет выкинуть назад к лазурным опечатанный брак!!!! АХАХАХХАХАА
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