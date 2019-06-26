Плетикоса: «Никто не любит тяжёлые и долгие сборы»

Бывший голкипер «Спартака» поделился мнением о грядущем Кубке «Матч Премьер».

Футболисты всегда больше любят готовиться к сезону через игры. Никто не любит тяжёлые и долгие сборы, на которых приходится много бегать (улыбается). Это отличный вариант, как для «Спартака», так и для остальных команд. Самое главное, чтобы на матчах были болельщики, которые будут гнать команду вперёд.