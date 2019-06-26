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Цорн: «Подписание Понсе - выгодный трансфер для „Спартака“»

сегодня, 08:39

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансфере форварда «Ромы» Эсекеля Понсе.

По условиям соглашения с «Ромой» мы не можем называть условия сделки. Но, скажем так, это исключительно выгодный трансфер для нашего клуба. Парень еще молодой и перспективный. Римляне подписали Понсе, когда ему было всего 19 лет – конечно, он не мог с ходу заменить Джеко. Эсекиэль приехал в серьезный клуб, ему как и любому юному игроку требовалось время на адаптацию во взрослом футболе.

Показателен прошлый сезон, проведенный в аренде в афинском АЕК. Понсе вышел на определенный уровень, стал вторым бомбардиром греческого чемпионата, что не так просто.

Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 661
сегодня в 09:12
Вечные байки хрющек.
STVA 1
STVA 1
   26 / 661
сегодня в 09:05
Только игра Понсе может показать , как выгодно заключили сделку .
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   84 / 661
сегодня в 08:55
время покажет
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 661
сегодня в 08:50
поздравляю,отличная работа
EAGuar As
EAGuar As
   168 / 661
сегодня в 08:49
Удачи Спартак .
Boxert
Boxert
   97 / 661
сегодня в 08:44
Сын прядкина восстановит спартак.
Valeleo
Valeleo
   115 / 661
сегодня в 08:42
Такой же, как с пэдрой.
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