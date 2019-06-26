Цорн: «Подписание Понсе - выгодный трансфер для „Спартака“»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансфере форварда «Ромы» .

По условиям соглашения с «Ромой» мы не можем называть условия сделки. Но, скажем так, это исключительно выгодный трансфер для нашего клуба. Парень еще молодой и перспективный. Римляне подписали Понсе, когда ему было всего 19 лет – конечно, он не мог с ходу заменить Джеко. Эсекиэль приехал в серьезный клуб, ему как и любому юному игроку требовалось время на адаптацию во взрослом футболе.

Показателен прошлый сезон, проведенный в аренде в афинском АЕК . Понсе вышел на определенный уровень, стал вторым бомбардиром греческого чемпионата, что не так просто.