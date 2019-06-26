Ойеволе: «В детстве Василий Березуцкий был правым полузащитником»

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе вспомнил о совместных тренировках с экс-игроками ЦСКА Алексеем и Василием Березуцкими.
Я выпускник школы «Торпедо-ЗИЛ». Но туда я попал лет в 14. До этого тренировался в клубах «Кунцево» и «Крылатское».
Это не совсем дворовый уровень. Первая лига первенства Москвы. Мы там даже в лидерах периодически бывали.
В «Торпедо-ЗИЛ» играл в одной команде с братьями Березуцкими. Мы с Алексеем играли в защите, а Василий – правым полузащитником. Березуцкие выделялись на общем фоне, но не только они здорово играли. Еще Алексей Трипутень, Игорь Пиюк, Рома Григорян, вратарь Алексей Бухлицкий, ставший потом чемпионом мира по пляжному футболу…
Напомним, что на данный момент братья Березуцкие работают в «Витессе».