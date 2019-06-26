Ойеволе: «В детстве Василий Березуцкий был правым полузащитником»

Защитник «Тамбова» вспомнил о совместных тренировках с экс-игроками ЦСКА Алексеем и .

Я выпускник школы «Торпедо- ЗИЛ ». Но туда я попал лет в 14. До этого тренировался в клубах «Кунцево» и «Крылатское».

Это не совсем дворовый уровень. Первая лига первенства Москвы. Мы там даже в лидерах периодически бывали.