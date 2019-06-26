РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

сегодня, 12:53

Сообщается, что РФС принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21.

С сезона-2020/21 клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. На данный момент одновременно принимать участие в игре могут не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.

«Исполком утвердил лимит в формате 8+17», - сказал источник.