РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

Сообщается, что РФС принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21.
С сезона-2020/21 клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. На данный момент одновременно принимать участие в игре могут не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.
«Исполком утвердил лимит в формате 8+17», - сказал источник.
Мне наоборот смешно снова за зенит,как и каждый день) Я рад как ни когда!
Как Семак сказал,что не будет Зенит выкидывать деньги народные на лево и на прао,так мне еще лучше стало!
Кстати на днях паредас прилетает на зад в проект,спб будут встречать легенду??
Мне наоборот смешно снова за зенит,как и каждый день) Я рад как ни когда!
Как Семак сказал,что не будет Зенит выкидывать деньги народные на лево и на прао,так мне еще лучше стало!
Кстати на днях паредас прилетает на зад в проект,спб будут встречать легенду??
Теперь ценник на них взлетит еще выше. А ноги при этом ровнее не станут...
Теперь ценник на них взлетит еще выше. А ноги при этом ровнее не станут...
цска - 9
краснодар - 8
локо - 11
циркачи - 8
нам надо избавиться от мака, ригони, краневиттера и эрнани (последнего можно сдать в тарасовку).
цска - 9
краснодар - 8
локо - 11
циркачи - 8
нам надо избавиться от мака, ригони, краневиттера и эрнани (последнего можно сдать в тарасовку).
Обязательно надо было добавить пункт о пяти воспитанниках клуба в заявке.
Обязательно надо было добавить пункт о пяти воспитанниках клуба в заявке.
Надо было делать без ограничений по составу на поле, а в заявке 4воспитанника и еще 4 тунца с паспортом даже если не воспитанники, и все... и того 8паспортоносцев на заявку 25 рыл - вполне достаточно... если конкурентно способны - потянутся, если нет - н**** они тогда нужны там вообще.
Надо было делать без ограничений по составу на поле, а в заявке 4воспитанника и еще 4 тунца с паспортом даже если не воспитанники, и все... и того 8паспортоносцев на заявку 25 рыл - вполне достаточно... если конкурентно способны - потянутся, если нет - н**** они тогда нужны там вообще.
Об этом чуть не 10 лет назад писали. раньше кривоногие требовали (вместе с агентами) чемодан денег за паспорт, сейчас будут требовать ВАГОН денег за паспорт. Интересно, сколько отслюнят Дюкову+Прядкину от этого вагона?!
Об этом чуть не 10 лет назад писали. раньше кривоногие требовали (вместе с агентами) чемодан денег за паспорт, сейчас будут требовать ВАГОН денег за паспорт. Интересно, сколько отслюнят Дюкову+Прядкину от этого вагона?!