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РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

сегодня, 12:53

Сообщается, что РФС принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21.

С сезона-2020/21 клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. На данный момент одновременно принимать участие в игре могут не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.

«Исполком утвердил лимит в формате 8+17», - сказал источник.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил parallels
   93 / 657
сегодня в 13:50
зенит - 12 цска - 9 краснодар - 8 локо - 11 циркачи - 8 нам надо избавиться от мака, ригони, краневиттера и эрнани (последнего можно сдать в тарасовку).
У ЦСКА на данный момент 7 легов, потому что Бекао уходит, а новый хорват еще не подписан, но если возьмут хорвата и еще нападающего, то будет 9. Правда одному из них 18 лет и он еще ни одного матча не сыграл. Будет конкуренция за место, кого-то придется отдавать в аренду. С точки зрения качества легионеров это будет плюс, соответственно и с точки зрения качества игры тоже, раз на поле их будет больше.
zenitman11
zenitman11
сегодня в 13:45
Это еще хуже чем было, прощай хорошее выступление в евро кубках и без того не важное. И з/п меньше у паспортистов не станет и стоить они меньше не будут, а может и наоборот.
FILL3286
FILL3286 ответил parallels
   70 / 657
сегодня в 13:45
Филл, это поистине печальный день для тебя, понимаю 😅
Почему печальный?
Мне наоборот смешно снова за зенит,как и каждый день) Я рад как ни когда!
Как Семак сказал,что не будет Зенит выкидывать деньги народные на лево и на прао,так мне еще лучше стало!
Кстати на днях паредас прилетает на зад в проект,спб будут встречать легенду??
Питер Ман
Питер Ман
   46 / 657
сегодня в 13:44
Отличный лимит, браво Дюков, теперь Федун будет ограничен в своем желании завозить зулусов
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил parallels
   170 / 657
сегодня в 13:43
    parallels
    parallels ответил FILL3286
       13 / 657
    сегодня в 13:34
    а паредас,молло,гойло и прочий шлак,который по арендам,а их там минимум человек 30?
    Филл, это поистине печальный день для тебя, понимаю 😅
    parallels
    parallels
       13 / 657
    сегодня в 13:33
    всего 8 зулусов. как им теперь выкручиваться??
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       12 / 657
    сегодня в 13:33
    17 штук паспортистов в заявке!
    Теперь ценник на них взлетит еще выше. А ноги при этом ровнее не станут...
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 657
    сегодня в 13:31
    Лимит по своей сути это зло нашего чемпионата. Это рассадник для мажоров от футбола. Гыгыгы
    за
    за ответил yasukuni
       444 / 657
    сегодня в 13:30
    Привычное рашенское мошенничество. Дюков+Прядкин+комания вешают всем лапшу на уши. Полагаю, по заказу агентов. Ссылки на иные лимиты - прямая и откровенная ЛОЖЬ. В Европе лимит это N человек из ЕС (в смысле со ВСЕЙ ЕВРОПЫ) плюс условно трое со всего остального мира. В РПЛ получится 17 кривоногих из Мухосранска плюс 8 со ВСЕГО МИРА. Об этом чуть не 10 лет назад писали. раньше кривоногие требовали (вместе с агентами) чемодан денег за паспорт, сейчас будут требовать ВАГОН денег за паспорт. Интересно, сколько отслюнят Дюкову+Прядкину от этого вагона?!
    25% ))
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    сегодня в 13:30
    пиво в раздевалке будет не хватать
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       57 / 657
    сегодня в 13:26
    Шаг вперед сделал РФС. Время покажет.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил parallels
       22 / 657
    сегодня в 13:25
    Нобоа, Иванович (возраст), Маркизио (турист) , Эрнани, Краневиер (кривоногие) , Мак, Мевля - на выход. Без проблем влезаем в новый лимит, ещё и место для новичков найдётся.
    FILL3286
    FILL3286 ответил parallels
       70 / 657
    сегодня в 13:24
    зенит - 12 цска - 9 краснодар - 8 локо - 11 циркачи - 8 нам надо избавиться от мака, ригони, краневиттера и эрнани (последнего можно сдать в тарасовку).
    а паредас,молло,гойло и прочий шлак,который по арендам,а их там минимум человек 30?
    edubokom
    edubokom
       422 / 657
    сегодня в 13:20
    В России хоть отмени лимит, хоть запрети легионеров вообще, сборной это не поможет. Постоянно изматывать свой организм, чтобы совершенствоваться, могут единицы. Остальные живут в кайф особо не напрягаясь
    parallels
    parallels
       13 / 657
    сегодня в 13:18
    зенит - 12
    цска - 9
    краснодар - 8
    локо - 11
    циркачи - 8

    нам надо избавиться от мака, ригони, краневиттера и эрнани (последнего можно сдать в тарасовку).
    spartach n1
    spartach n1
       9 / 657
    сегодня в 13:15
    Ждём увеличение аргентиноговорящих россеяненов !
    Zenit_84
    Zenit_84
       67 / 657
    сегодня в 13:14
    Не более 8 и на поле будет
    RMUKMU
    RMUKMU
       167 / 657
    сегодня в 13:14
    Лучше чем 6+5, но хуже чем 10+15. Совсем без лимита, наверное, всё-таки нельзя, потому что тогда на воспитание молодёжи совсем забьют.
    Обязательно надо было добавить пункт о пяти воспитанниках клуба в заявке.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил dzvinka
       4 / 657
    сегодня в 13:14
    паспорта сегодня не проблема,половину игроков Краснодара скоро натурализуют и зенит их купит за миллиарды,как колбаса ван дейка и алисона
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       4 / 657
    сегодня в 13:11
    Зенит ликует ,8 купит и трех натурализует ,вуаля,два состава под ЛЕ и рпл с кубком
    kastites
    kastites
       65 / 657
    сегодня в 13:11
    Прекрасно
    isamsn
    isamsn ответил Морозовский
       157 / 657
    сегодня в 13:10
    Все рабы из развивающихся стран получат российские паспорта!
    Демографию улучшат...
    cska plus
    cska plus
       2 / 657
    сегодня в 13:07
    Нормально, теперь такие как губошлеп с российскими паспортами не смогут сильно выпендриваться.
    dzvinka
    dzvinka
       39 / 657
    сегодня в 13:06
    всеравно фигня... это значит что три тунца полюбасу будут на поле из-за паспорта.
    Надо было делать без ограничений по составу на поле, а в заявке 4воспитанника и еще 4 тунца с паспортом даже если не воспитанники, и все... и того 8паспортоносцев на заявку 25 рыл - вполне достаточно... если конкурентно способны - потянутся, если нет - н**** они тогда нужны там вообще.
    Морозовский
    Морозовский ответил isamsn
       28 / 657
    сегодня в 13:05
    В России будет проходить чемпионат легионеров из развивающихся стран...
    Все рабы из развивающихся стран получат российские паспорта!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       87 / 657
    сегодня в 13:05
    Изобразили движуху.
    alexamit
    alexamit
    сегодня в 13:03
    Что взять с идиотов и взяточников!
    isamsn
    isamsn
       157 / 657
    сегодня в 13:02
    В России будет проходить чемпионат легионеров из развивающихся стран...
    yasukuni
    yasukuni
       250 / 657
    сегодня в 13:01
    Привычное рашенское мошенничество. Дюков+Прядкин+комания вешают всем лапшу на уши. Полагаю, по заказу агентов. Ссылки на иные лимиты - прямая и откровенная ЛОЖЬ. В Европе лимит это N человек из ЕС (в смысле со ВСЕЙ ЕВРОПЫ) плюс условно трое со всего остального мира. В РПЛ получится 17 кривоногих из Мухосранска плюс 8 со ВСЕГО МИРА.

    Об этом чуть не 10 лет назад писали. раньше кривоногие требовали (вместе с агентами) чемодан денег за паспорт, сейчас будут требовать ВАГОН денег за паспорт. Интересно, сколько отслюнят Дюкову+Прядкину от этого вагона?!
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