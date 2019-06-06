18+. Что говорят о расширении РПЛ?

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Голосование за расширение РПЛ завершилось со счетом 15:1, только «Спартак» в оппозиции. «Соккер.ру» интересуется мнениями видных персон на щекотливую тему.

Пару недель назад мы взвешивали плюсы и минусы возможного расширения РПЛ . Причин увеличивать число участников Премьер-Лиги прямо сейчас нет, поэтому, признаться, был удивлен результатами голосования клубов РПЛ по этому вопросу. Только «Спартак», чей президент Федун не так давно вообще предлагал сократить лигу ради экономических выгод, проголосовал «против», все остальные высказались «за». Давайте прислушаемся к мнению людей, которые прямо или косвенно влияют на принятие судьбоносного для российского футбола решения.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа» (23 мая):

«Уфа» поддерживает проект расширения чемпионата. Мы одними из первых озвучили подобную идею, еще года два назад. Нужно, чтобы в РПЛ больше матчей проводилось на высоком уровне. После увеличения числа участников, минимум на 30 российских игроков станет больше, и рынок по деньгам чуть спадет. Даже с экономической точки зрения получается интересно. Для сборной – тоже подспорье, потому что выбор футболистов станет больше. Конкурентоспособность в чемпионате повысится. Плюс зрительский интерес по регионам увеличится. Сейчас в России неплохая спортивная инфраструктура, ее надо и дальше развивать. Как видите, много факторов «за» есть.

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:

Увеличение числа матчей в нашей лиге - хорошая идея. Если мы посмотрим на европейские клубы и на то, сколько мы играем, даже команды, которые выступают в еврокубках, то число матчей на десяток меньше. С другой стороны, нельзя не учитывать климатический фактор. От футбола на снегу и морозе никто не может получить удовольствие - ни зрители, ни игроки, да и телевизионная картинка далека от идеальной. Если бы удалось оптимизировать календарь и не играть в зимний футбол, а максимально использовать те погодные условия, которые у нас есть. Мы пока размышляем, потому что есть и положительные, и отрицательные факторы.

Вячеслав Колосков, экс-президент РФС :

Это абсолютно неприемлемо для России. Существуют два основных препятствия для расширения высшего дивизиона. Первое - это деньги. У нас сегодня процентов 60 клубов не имеют стабильного финансирования. Среди них 30 процентов собирают с бору по сосенке, постоянно в долгах. Так вот зачем плодить нищету? Ведь у нас и среди 16 команд РПЛ хватает несостоятельных. Второе - уровень мастерства футболистов. Горестно смотреть на это. Плакать хочется от игры «Томи» и «Уфы» в стыках! Мы так во дворе играли. Мяч у защитника – он пуляет его вперед, минуя хавбеков. Просто на вынос! Так и здесь. Нет у нас такого количества игроков, которые отвечают требованиям Премьер-Лиги.

Леонид Федун, владелец «Спартака»:

Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость. «Спартак» будет голосовать против.

Андрей Червиченко, бывший владелец «Спартака»:

Давно пора было это сделать. Не знаю, зачем они столько тянули. Я читал высказывания Федуна против расширения. Ничем, кроме как бредом, назвать это не могу. Все аргументы противников идеи расширения не стоят и выеденного яйца. Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов, везде по 18—20. «Красно-белые» приобрели кучу ненужных игроков, а результата никакого! Вместо этого мы слышим умные рассуждения об экономике отечественного футбола. Нет, про бизнес в футболе Федуну лучше молчать.

Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров «Локомотива»:

У меня есть личная позиция по этому вопросу. Прежде, чем расширять лигу, нужно посмотреть на возможности клубов, на то, чтобы клубы были финансово состоятельны. Также важно обратить внимание и на возможности календаря. Думаю, все эти вопросы будут обсуждаться.

Магомед Адиев, главный тренер «Анжи» в сезоне 2018/19:

На сегодняшний день это утопия. Со спортивной точки зрения для нашей большой страны нормально иметь в РПЛ 18 команд. Добавится еще четыре тура – это же хорошо. Но по финансовой составляющей мы пока не готовы к расширению. Вы даже посмотрите на ФНЛ . Вот сейчас «Тамбов» вышел в Премьер-Лигу, но нельзя же сказать, что клуб полностью готов к элитному дивизиону. Еще есть ряд организационных вопросов, которые ему предстоит решить. Дай Бог, чтобы все у них получилось. Так что нужно очень осторожно подходить к вопросу изменения формата РПЛ . Вопрос расширения отложить до лучших времен. Надо дождаться, когда наши клубы станут финансово более устойчивыми.

Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА :

Расширение РПЛ ? Пока рано говорить о принятии. Это прерогатива РФС . Мы только обсудили: абсолютное большинство «за», но с оговорками. Наша позиция совпадает с позицией Лиги. Мы должны быть уверены, что команды будут готовы с точки зрения инфраструктуры, мы прошли времена старых и неуютных стадионов. После ЧМ должны привыкать к хорошему. Должны быть четкие критерии для команд ФНЛ : инфраструктурные и финансовые. Обсуждали более раннее начало чемпионата и более позднее окончание. Сейчас есть проблемы и с 16 командами, когда играют в холодных регионах зимой. Надо решить этот вопрос.

Виталий Мутко, бывший президент РФС :

Я сторонник спокойного и нормального развития. Сейчас у нас в стратегии [развития российского футбола до 2030 года] 18 команд, но это должно случиться, когда для этого созреет ситуация при соответствующем экономическом положении. Надо найти экономические стимулы, идти в сторону самоокупаемости. В стратегии написано, что расширение возможно при соответствующей экономической ситуации, но предпосылок для этого сейчас нет. Да, в Калининграде построили современный стадион, но экономики у клуба нет никакой. В Ростове-на-Дону роскошный стадион, но у клуба Премьер-Лиги там огромные проблемы.

Александр Тарханов, заслуженный тренер России:

Я нормально отношусь к расширению РПЛ . У нас такая большая страна, в которой спокойно можно делать чемпионат, состоящий из 18-20 команд. Но я считаю, что на данном этапе 18 клубов — это нормально. Разговоры о расширении ходили давно, и многие высказывались «за». Испания, например, в разы меньше территориально, но в Примере выступает 20 клубов, как и в Англии, Италии и Франции. В Германии чуть меньше — 18. При этом в каждой из стран нет такого, чтобы все команды были в одинаковых условиях — у кого-то больше денег, у кого-то меньше. Кто-то ставит высокие задачи и регулярно занимает призовые места, другие в середине турнирной таблицы, третьи — на вылет. И это нормальное явление.

Валерий Газзаев, заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи:

Расширение РПЛ – абсолютно правильное решение. Для такой большой страны, как Россия, 16 клубов — не только скромно, но и неправильно. Мы выстроили прекрасную инфраструктуру, которая сегодня готова принимать не только 18 команд, но и 20. Посмотрите на Испанию, Англию, Италию – у них играет по 20 команд. Нам нужно быть в этом тренде и равняться на лучшие чемпионаты. Повторюсь, решение о расширении абсолютно правильное. Есть ещё один серьёзный вопрос, которому я хочу уделить внимание, – лимит на легионеров. Я считаю, что его надо отменить, чтобы была здоровая конкуренция. От этого мы только выиграем.

Григорий Иванов, президент «Урала»:

С нашей географией нужно больше команд, а если стоять на месте, то футбол придет в упадок. Я не боюсь того, что качество чемпионата упадет. У нас все почему-то зациклены на том, чтобы все 16 или 18 клубов чемпионата были равны, но такого нет ни в одной стране. Всегда будут сильные и те, кто слабее.

Александр Точилин, главный тренер «Сочи»:

Идея хорошая, особенно для таких клубов, как «Сочи». Увеличение числа участников главной лиги – это гарантия спокойствия и уверенности в своих силах. Напомню, что в ФНЛ команды играют 38 матчей за сезон, график насыщенный, много перелетов, так что увеличение числа матчей в РПЛ не станет проблемой.

Мне понятен мотив таких клубов, как «Сочи», он чисто житейский: расширение лиги увеличивает шансы продлить свое пребывание в элите. Тому же «Уралу» это наверняка выгодно, Газизов из «Уфы» обозначил неявный плюс – падение рынка за счет увеличения рабочих мест в РПЛ . Но в чем интерес ЦСКА , «Локомотива», «Краснодара», «Зенита»? Пока вся эта история напоминает незыблемое: партия сказала «надо!», комсомол ответил «есть!»

Вот Роман Бабаев говорит о «согласии с оговорками». Так зачем голосовать «за» и принимать столь важное судьбоносное решение до того момента, пока эти оговорки не устранены? У всех вроде как есть сомнения, все размышляют, но против проголосовал только «Спартак» из-за принципиальной позиции Федуна, неоднократно озвученной публично. Откуда такое единодушие при таком количестве сомнений?