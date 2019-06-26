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Фернандес прибыл на сбор ЦСКА

сегодня, 16:19

Защитник ЦСКА Марио Фернандес присоединился к команде на сборах в Австрии.

Завтра москвичи встретятся с «Краснодаром» в рамках Кубка «Матч Премьер», а затем им предстоят поединки со «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).

Сегодня президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается продавать Фернандеса.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Межсезонье  ЦСКА  Фернандес Марио
Источник: Instagram ФК ЦСКАРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
   36 / 652
сегодня в 18:10
Некому распиаренное возрастное полено оказалось ненужным ?))
Сергей, за "это нЕкому ...полено" Зенит готов был выложить 30 млн.евро.
Ни за одного игрока СпаМа никто не предлагает столько.
cska plus
cska plus
   2 / 652
сегодня в 17:48
Отличная новость от суперМарио!
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   32 / 652
сегодня в 17:32
Некому распиаренное возрастное полено оказалось ненужным ?))
Ну там вроде Китай собирается Зе Луиша купить за 10 мешков риса
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   208 / 652
сегодня в 17:25
Фернандес будет играть за самый титулованный клуб России ЦСКА Смиритесь с этим
spartach n1
spartach n1
   8 / 652
сегодня в 17:21
Некому распиаренное возрастное полено оказалось ненужным ?))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил FILL3286
сегодня в 17:10
радости бревно вернулось в стойло((АХХАХАХАХА
Филя, искренне сочувствую... Надежды пятачков не сбылись? )))))
FILL3286
FILL3286
   28 / 652
сегодня в 17:06
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       36 / 652
    сегодня в 16:52
    Новость, от которой кошки скребут по сердцу у болельщиков Зенита, и которой рады болельщики ЦСКА. ЕЛГ спасибо за новость.
    Великолепный
    Великолепный
       34 / 652
    сегодня в 16:44
    Великолепная новость. Гинер:" Фернандес не продается" 👍
    Jum13
    Jum13 ответил LOpp
       32 / 652
    сегодня в 16:41
    заехал попрощаться.
    Давай, пока



    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем защитника Марио Фернандеса.

    «Он никуда не уходит. Мы его не продаём. Он остаётся в ЦСКА. А разговоры должны быть обязательно всегда. Каждый год появляются разговоры, что у Гинера в левом и правом карманах закончились деньги, что клуб почти развалился. В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег»
    1-18 0-7 3-10
    1-18 0-7 3-10 ответил LOpp
       85 / 652
    сегодня в 16:23
    заехал попрощаться.
      LOpp
      LOpp
         5 / 652
      сегодня в 16:19
      заехал попрощаться.
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