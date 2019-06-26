Фернандес прибыл на сбор ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес присоединился к команде на сборах в Австрии.
Завтра москвичи встретятся с «Краснодаром» в рамках Кубка «Матч Премьер», а затем им предстоят поединки со «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).
Сегодня президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается продавать Фернандеса.
Ни за одного игрока СпаМа никто не предлагает столько.
Ни за одного игрока СпаМа никто не предлагает столько.
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем защитника Марио Фернандеса.
«Он никуда не уходит. Мы его не продаём. Он остаётся в ЦСКА. А разговоры должны быть обязательно всегда. Каждый год появляются разговоры, что у Гинера в левом и правом карманах закончились деньги, что клуб почти развалился. В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег»
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем защитника Марио Фернандеса.
«Он никуда не уходит. Мы его не продаём. Он остаётся в ЦСКА. А разговоры должны быть обязательно всегда. Каждый год появляются разговоры, что у Гинера в левом и правом карманах закончились деньги, что клуб почти развалился. В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег»