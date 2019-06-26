Фернандес прибыл на сбор ЦСКА

сегодня, 16:19

Защитник ЦСКА присоединился к команде на сборах в Австрии.

Завтра москвичи встретятся с «Краснодаром» в рамках Кубка «Матч Премьер», а затем им предстоят поединки со «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).