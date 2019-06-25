«Динамо» провело первую тренировку на сборе в Австрии

«Динамо» провело первую тренировку на втором межсезонном сборе, который проходит в Австрии. Тренерский штаб бело-голубых сделал упор на «физику», а с мячами работали только вратари. С завтрашнего дня «Динамо» вернется к режиму двухразовых тренировок.
Напомним, что «Динамо» с небольшим опозданием вылетел на сборы в Австрию из-за поломки самолета.
🇦🇹 | Провели первую тренировку на втором сборе☝️Держа в уме дорогу, которая заняла практически полдня, тренерский штаб акцентировал занятие на «физику», так что с мячами сегодня работали исключительно вратари ⚽️ Завтра #Динамо возвращается в режим двухразовых занятий✌ pic.twitter.com/rFDf0VhBBD— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 25 июня 2019 г.