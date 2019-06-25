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«Динамо» провело первую тренировку на сборе в Австрии

сегодня, 21:23

«Динамо» провело первую тренировку на втором межсезонном сборе, который проходит в Австрии. Тренерский штаб бело-голубых сделал упор на «физику», а с мячами работали только вратари. С завтрашнего дня «Динамо» вернется к режиму двухразовых тренировок. 

Напомним, что «Динамо» с небольшим опозданием вылетел на сборы в Австрию из-за поломки самолета.

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