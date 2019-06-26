Ребров: «Не знаю, почему мы быстро пропустили. Может, жара сказалась»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал поражение команды от «Ростова» (0:2) в стартовом матче Кубка «Матч Премьер».
Не знаю, почему мы быстро пропустили. Может, жара сказалась, может, в игру не вошли. Много молодых ребят играло в первом тайме. Думаю, могло сказаться, что не сразу вошли в игру и получили быстрый гол. Максименко играл против солнца? Конечно, против солнца трудно играть, но я не думаю, что это какая-то основная причина. Все футболисты играли под солнцем.
Эпизод с игроком «Ростова», который просил пенальти? Я его не трогал. Пенальти не было, я разобрался.
Забывать этот результат не нужно, надо сделать выводы и идти дальше. Играем под большой нагрузкой, как и все команды.