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Ребров: «Не знаю, почему мы быстро пропустили. Может, жара сказалась»

вчера, 22:53
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Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал поражение команды от «Ростова» (0:2) в стартовом матче Кубка «Матч Премьер».

Не знаю, почему мы быстро пропустили. Может, жара сказалась, может, в игру не вошли. Много молодых ребят играло в первом тайме. Думаю, могло сказаться, что не сразу вошли в игру и получили быстрый гол.  Максименко играл против солнца? Конечно, против солнца трудно играть, но я не думаю, что это какая-то основная причина. Все футболисты играли под солнцем. 
Эпизод с игроком «Ростова», который просил пенальти? Я его не трогал. Пенальти не было, я разобрался. 
 Забывать этот результат не нужно, надо сделать выводы и идти дальше. Играем под большой нагрузкой, как и все команды.
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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Ребров Артем
Источник: Матч ТВРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   39 / 660
сегодня в 00:26
о эта фраза "..надо сделать выводы, и идти дальше...", какие выводы, куда идти, вот дурень, че ты несешь.
mihaluch
mihaluch
   44 / 660
вчера в 23:57
Пока трудно делать выводы,но Ростов сегодня был лучше.
Морозовский
Морозовский
   31 / 660
вчера в 23:47
Может капитана надо вернуть, пока тот не трудоустроился? Вы же там все за одного были!
Морозовский
Морозовский
   31 / 660
вчера в 23:43
Жалкий лепет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 161регион
   4 / 660
вчера в 23:37
потом в чемпе не теряйтесь когда вас высечем
STVA 1
STVA 1
   26 / 660
вчера в 23:19
Как то невразумительно
161регион
161регион
   59 / 660
вчера в 23:18
Лизун штанг врет и не краснеет....контакт был,а это значит пенальти....а еще чистый гол в ворота этому самому лизуну не засчитали.....
oncha
oncha
   36 / 660
вчера в 23:15
Скорее всего, пора в пердиа.
viv
viv
   76 / 660
вчера в 23:10
Сашка "Три дырки" сегодня был в ударе...да и судьи проморгали третий гол не засчитали...хотя офсайда не было...
cska plus
cska plus
   2 / 660
вчера в 23:04
Лиший раз убедили нас, что позрники.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   11 / 660
вчера в 22:57
Позорники.
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