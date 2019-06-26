Эй, лимит, готовься к бою!

вчера, 22:00

«Соккер.ру» изучил реакцию футбольных людей на судьбоносное решение РФС – изменение лимита на легионеров. Высказавшихся много, интересных мнений – толпа.

Евгений Гинер, президент ЦСКА :

Насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует, хотя есть на Украине и в Китае. Принято решение, опробуем и посмотрим, как клубы будут действовать. Я часто спорю на такие вопросы, хотя у нас в команде очень много русских футболистов. Я мало обращаю внимания на это, но, думаю, конкуренция должна быть, российский паспорт не должен давать приоритета ни финансового, ни зарплаты, ни в трансферных ценах. Этот лимит не повысит качество легионеров, которые приезжают в РПЛ , нужно вводить вопрос, не какое количество приедет, а какое качество. Чтобы футболист играл за свою сборную.

Томас Цорн, генеральный директор «Спартака»:

Мы довольны. «Спартак» поддерживал изменение лимита на легионеров.

Василий Кикнадзе, генеральный директор «Локомотива»:

Для нас особых проблем эта схема не вызывает. Просто важно было знать заранее, к чему мы идем. На наш взгляд, «8+17» в заявке — это ужесточение лимита, а не ослабление, потому что любая травма или дисквалификация могут привести к серьезным проблемам. Но это правила игры. Они одинаковые для всех, значит, мы их принимаем. И расцениваем как шаг на пути к отмене лимита вообще. Далее вопрос — как такая позиция согласуется с ситуацией в сборной? И если анализ покажет, что отменить лимит можно без ущерба для национальной команды, надо это делать. Но, повторюсь, необходимо развивать детско-юношеский футбол, анализировать качество подрастающего поколения. Это постепенный процесс. Полная отмена лимита не может иметь временных рамок — тут все будет видно только на практике. Отмена лимита необходима, если мы хотим, чтобы клубы вставали на самостоятельные финансовые ноги. Лимит тормозит коммерческое развитие клубов.

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»

После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но, все-таки, есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените». Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» — закон суров, но он закон. Будем работать. Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства. Конечно, деньги — важный элемент, но они не являются решающим.

Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара»:

Из-за этих коррективов думаем, как проводить трансферную политику. Если качество этих восьми иностранцев станет выше, это пойдет на пользу всему чемпионату. А так не вижу плюсов или минусов, только в начале следующего сезона это поймем.

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»

Слово «лимит» мне уже не нравится. Плюсов особо не вижу. Хотя в заявке теперь 8+17, и не надо думать, могу ли я выставить кого-то из легионеров. Теперь не смогу с этим ошибиться. Это единственный плюс, который я вижу.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

Моя личная позиция оставалась неизменной. Я против лимита как такового. Лимит раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение абсолютно не изменилось. Наиболее приемлемым для меня лично был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я не вижу.

Григорий Иванов, президент «Урала»:

Мы довольны этим регламентом. Зарплаты российских игроков не раздуются из-за нового лимита. Восемь иностранцев выйдут максимум в одной-двух играх, ведь есть травмы, карточки, дисквалификации. В заявке 17 россиян, из них надо выбрать тех, кто будет лучше легионеров. Что касается мнения, что новый регламент может плохо повлиять на участников еврокубков, у того же «Зенита» мало российских футболистов? Игрок сборной Лунёв, капитан национальной команды Дзюба, есть Ерохин, Шатов. Неужели они хотят, чтобы выходили 15 иностранцев?

Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров «Локомотива»:

Трудно оценить данное решение прямо сейчас. Только время и практика докажет правильность принимаемых решений. Что касается «Локомотива» — мы всегда выполняем принимаемые решения и выстраиваем свою, в том числе и трансферную работу, с учетом этого. Адаптирован ли состав «Локомотива» к новому лимиту? К моменту наступления правила - будет.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России:

Я считаю, что лимит надо вообще отменить, чтобы появилась естественная конкуренция. Когда появится эта самая конкуренция между россиянами и иностранцами, вот тогда, я думаю, мы сможем качественно улучшить и результаты на международной арене, а также получить качественных игроков для национальной сборной. Хочу привести пример: когда в 2005 и 2008 году ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА , лимита не было, но появились игроки, которые создали основной костяк сборной, которая стала бронзовым призером чемпионата Европы.

Примечание редакции. Валерий Георгиевич заблуждается: лимит на легионеров впервые появился в РПЛ в 2005 году - в пробной форме, а в 2006-м была утверждена формула «7+4», в 2009-м лимит был ужесточен до современного образца – «6+5». На момент побед ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА лимит начинал свой путь в российском футболе.

Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации: