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Карпин: «Пока основные игроки не вписываются в игру „Ростова“»

вчера, 22:16
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в стартовом матче Кубка «Матч Премьер».

Схема в четыре защитника? Посмотрим, будем ли играть так весь сезон. Хотелось посмотреть, как наши игроки могут адаптироваться к такой схеме. Не могу сказать, что всем доволен. Чтобы играть при любой схеме, нужно, чтобы футболисты выполняли беговую работу на 100%. Работы непочатый край. Во втором тайме мы поменяли четырех футболистов, понятно, что игра уже другая была. Посмотрели молодых ребят, получили информацию, публично оценивать не буду. Пока еще основные игроки не вписываются в игру «Ростова», так что о молодых тем более рано говорить. Травм, слава богу, нет. Так что задачи выполнили.
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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Карпин Валерий
Источник: Матч ТВРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Vladimir808
   140 / 660
вчера в 23:56
После поражения он не раскрывает карты,)) Стратегия такая, запутать соперников,))) Но при всей нашей критике в адрес Карпина, он выдал в прошлом сезоне несколько выдающихся матчей!!! Успехов Ростову!!!
Лишь бы он он оказался хорошим картёжником! Ибо таких много, на деле единицы!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответил Аксинья
   168 / 660
вчера в 23:31
После поражения он не раскрывает карты,))
Стратегия такая, запутать соперников,)))
Но при всей нашей критике в адрес Карпина, он выдал в прошлом сезоне несколько выдающихся матчей!!!
Успехов Ростову!!!
Аксинья
Аксинья
   47 / 660
вчера в 22:37
Побольше критики надо в чемпе показывать, а то там ты всем доволен даже после поражения...А за сегодня мог бы ребят и похвалить...
Ice van Reed
Ice van Reed
   140 / 660
вчера в 22:17
Есть время варьировать состав, второй состав МЮ хлопнул на выезде ПСЖ, те кто хотят играть не хуже тех, кто в основе! В команде не 11 игроков и не 14, в ней 25 и когда все сыграются со всеми тогда будет счастье для клуба!!!
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