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Кононов: «„Спартак“ экспериментирует с составом»

сегодня, 21:38
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги стартового матча Кубка «Матч Премьер» против «Ростова» (0:2).

Мы экспериментируем с составом. Те игроки, которые у нас мало играли, мы им даем возможности где-то начинать. Сегодня сыграли те, кто мало играл в чемпионате. Также мы смотрим за состоянием игроков — Жиго, Рассказова, Ромы Зобнина. Будем в ходе турнира давать какие-то отрезки или минуты тем, на кого чуть больше рассчитываем в сезоне.

Эти игры служат в большей степени для набора кондиций и отработки ситуаций. Дают посмотреть, как игроки воспринимают информацию, которую мы даем на сборе.

Моменты мы создавали неплохо, особенно во втором тайме. В нем мы почти полностью переиграли соперника, но не хватало завершения атак.

Ханни может набрать кондиции, которых мы от него ждем. У Понсе не было явных моментов, но он очень рад побороться за мяч, создавал что-то индивидуальным мастерством. Но ему трудно пока входить в наш ритм. Надеемся, когда нагрузки спадут, он проявит себя.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Кононов Олег
Источник: Матч ТВРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 660
сегодня в 22:17
Пускай пиджак экспериментирует. До Пердива им ещё почти год. Гыгыгы
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   46 / 660
сегодня в 22:14
Чуйка подсказывает, что Пиджак доэкспериментируется, опять опозорятся в квалификации ЛЕ. хе-хе
КАМЮ
КАМЮ
   57 / 660
сегодня в 22:13
"Моменты мы создавали неплохо, особенно во втором тайме. В нем мы почти полностью переиграли соперника, но не хватало завершения атак"- о какой игре он говорит?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   45 / 660
сегодня в 22:11
80 лет экспериментирует и все время только позорится.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   31 / 660
сегодня в 22:07
Не понос, так золотуха.))Игра у Кононова поставлена))) Нечего не понятно но очень интересно))
drug01
drug01
   83 / 660
сегодня в 22:07
Так продолжать....!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   65 / 660
сегодня в 22:03
Федун , забери Кононова из команды ,пока не поздно ! Хватит экспериментов с нас !
АС35
АС35
   3 / 660
сегодня в 21:59
Главное, чтобы эксперименты не затянулись на длительный период) Год, два, три....
mihaluch
mihaluch
   44 / 660
сегодня в 21:57
А какая команда сейчас не экспериментирует с составом?
cska plus
cska plus
   2 / 660
сегодня в 21:54
Я так и знал, что хрюща обьяснит вот так вот.
Faustello
Faustello
   6 / 660
сегодня в 21:48
Олегу Георгиевичу музыкальный привед от благодарных болельщиков разных клубов РПЛ: Ждём от Вас как можно больше экспериментов в Спартаке!
Йабуба
Йабуба
   464 / 660
сегодня в 21:48
Пиджак хорош. Ахахахахаха.
Аксинья
Аксинья
   48 / 660
сегодня в 21:45
А то можно подумать что Дончаки вышли на игру как на последний бой...Отмазка не катит...Снимай пиджак - иди домой...
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