Кононов: «„Спартак“ экспериментирует с составом»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги стартового матча Кубка «Матч Премьер» против «Ростова» (0:2).

Мы экспериментируем с составом. Те игроки, которые у нас мало играли, мы им даем возможности где-то начинать. Сегодня сыграли те, кто мало играл в чемпионате. Также мы смотрим за состоянием игроков — Жиго, Рассказова, Ромы Зобнина. Будем в ходе турнира давать какие-то отрезки или минуты тем, на кого чуть больше рассчитываем в сезоне.

Эти игры служат в большей степени для набора кондиций и отработки ситуаций. Дают посмотреть, как игроки воспринимают информацию, которую мы даем на сборе.

Моменты мы создавали неплохо, особенно во втором тайме. В нем мы почти полностью переиграли соперника, но не хватало завершения атак.

Ханни может набрать кондиции, которых мы от него ждем. У Понсе не было явных моментов, но он очень рад побороться за мяч, создавал что-то индивидуальным мастерством. Но ему трудно пока входить в наш ритм. Надеемся, когда нагрузки спадут, он проявит себя.