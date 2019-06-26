«Анжи»: «Наш клуб будет жить!»

Пресс-служба «Анжи» подтвердила, что клуб успешно прошел процедуру лицензирования РФС для участия в ПФЛ .

ФК «Анжи» прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза, которая позволяет участвовать в первенстве Олимп-Профессиональной футбольной лиги ( ПФЛ ) в сезоне-2019/20. Запрет на регистрацию новых футболистов при этом продолжает действовать. Он наложен в связи с наличием просроченной задолженности перед футболистами, выступавшими в клубе в РПЛ в сезоне 2019/19.

Руководство «Анжи» составило «дорожную карту» погашения имеющихся задолженностей и намерено постепенно полностью закрыть долги перед игроками и тренерами.

На сегодняшний день у клуба есть ряд молодых футболистов с действующими контрактами, которые составят костяк команды в новом сезоне. Кроме того, запрет на регистрацию новых футболистов не распространяется на воспитанников Академии «Анжи», которые смогут пополнить состав команды.

Готовить команду к сезону будет тренер Ренат Избулатов, работавший в штабе Магомеда Адиева. При этом вопрос о новом главном тренере «Анжи» остается открытым. Руководство клуба ведет поиск подходящей кандидатуры.

Во вторник, 25 июня, «Анжи» вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону. Команда проведет двухнедельный сбор на полях «Анжи-Арены». Домашние матчи в сезоне 2019/2020 «Анжи» будет проводить на резервном поле «Анжи-Арены» с искусственным покрытием, где раньше свои домашние матчи проводила молодежная команда «Анжи».

ФК «Анжи» благодарит руководство стадиона, которое в очередной раз пошло клубу навстречу и помимо искусственного поля для проведения домашних матчей предоставило команде натуральное поля для тренировок. На «Анжи-Арене» есть все условия для полноценной подготовки команды: помимо тренировочных полей в комплекс стадиона входит тренажерный зал, бассейн, сауна, раздевалки.

Тренировочный сбор команды продлится около двух недель. После окончания первого сбора «Анжи» планирует провести три контрольных матча в Кисловодске.

«Анжи» будет жить!