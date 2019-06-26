Саплинов: «Забить гол „Спартаку“ особенно приятно»

Нападающий «Ростова» Александр Саплинов подвел итоги стартового матча Кубка «Матч Премьер» против «Спартака» (2:0). Футболист забил второй гол в этой встрече.
Не было предчувствия, что удастся забить. На поле выходил с целью качественно отыграть матч. Мне дали хороший пас. Голову подставил и забил. Что сказал Карпин? Ничего. Руку пожал и сказал отдыхать. Пока не общались. Так ли силен уровень ФНЛ? Не сказал бы, но там есть игроки, которые могут усилить команду РПЛ. Чистяков провел хороший матч. Что касается «Спартака», то он много владел мячом в первом тайме, но моментов особо не создал. Физически нам было непросто. В этой игре было важно показать то, что мы отрабатывали на тренировках за этот небольшой период. В обороне, например, были плохие моменты, но в целом всё получилось. Пока не могу сказать, что я освоился. А забить «Спартаку» особенно приятно.