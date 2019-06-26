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Саплинов: «Забить гол „Спартаку“ особенно приятно»

вчера, 22:31
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Ростова» Александр Саплинов подвел итоги стартового матча Кубка «Матч Премьер» против «Спартака» (2:0). Футболист забил второй гол в этой встрече.

Не было предчувствия, что удастся забить. На поле выходил с целью качественно отыграть матч. Мне дали хороший пас. Голову подставил и забил. Что сказал Карпин? Ничего. Руку пожал и сказал отдыхать. Пока не общались. Так ли силен уровень ФНЛ? Не сказал бы, но там есть игроки, которые могут усилить команду РПЛ. Чистяков провел хороший матч. Что касается «Спартака», то он много владел мячом в первом тайме, но моментов особо не создал. Физически нам было непросто. В этой игре было важно показать то, что мы отрабатывали на тренировках за этот небольшой период. В обороне, например, были плохие моменты, но в целом всё получилось. Пока не могу сказать, что я освоился. А забить «Спартаку» особенно приятно.
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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Саплинов Александр
Источник: Матч ТВРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
161регион
161регион
   59 / 660
вчера в 23:20
Осваивайся Саня....удачи и без травм
Garrincha58
Garrincha58
   337 / 660
вчера в 23:06
да такому Спартаку забить проще пареной репы сейчас УФЕ забить сложней
No pupsiks
No pupsiks
   28 / 660
вчера в 22:45
Спартаку сейчас забивают все кому ни лень, слабая команда, готовится в пердив.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   30 / 660
вчера в 22:35
Ясное дело)
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