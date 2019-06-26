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Орлов: «Я всегда говорил, что лимит вообще не нужен»

сегодня, 21:28

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении исполкома РФС принять новый лимит на легионеров.

Это первый шаг к отмене лимита в России. Правильно Сергей Семак сказал, что для «Зенита» в Лиге чемпионов будет сложно, это принесет дополнительные трудности, у команды не будет маневра в Европе. Сейчас выходит так, что надо опять искать большие деньги, чтобы находить игроков с российским паспортом, а те, кто есть, при таком лимите будут расти в цене. Поэтому в этом вопросе я абсолютно солидарен с Сергеем Семаком. Я всегда говорил, что лимит вообще не нужен. Но хотя бы такой шаг сделали. Читал интервью Карпина, не очень хорошо он высказался, когда сказал, что мало что поменяется в этом вопросе. Но посмотрим, я всегда критиковал за отсутствие новшеств, но они появились. Теперь есть турнир до 17 лет и новый лимит на легионеров.

Не совсем понимаю, почему никто не говорит о фильтре для иностранцев. У меня в свое время была фраза про секонд-хенд, качество легионеров должно быть высокое в чемпионате России, и нужно придумать, какой фильтр должен быть, это просится.

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
   22 / 660
сегодня в 22:04
Гена просто понимает,что с забалотным шатовым дзюбой и прочими мега легендами каши не сваришь))))
FILL3286
FILL3286
   22 / 660
сегодня в 22:03
стыдно за зенит
LOpp
LOpp ответил cska1948
   7 / 660
сегодня в 22:02
Правильные вещи говорите. Легко рассуждать о лимите, когда бюджет 250 млн евро.
cska plus
cska plus
   2 / 660
сегодня в 21:54
Гену слушать надо.
vinyardrip
vinyardrip
   567 / 660
сегодня в 21:43
Я всегда говорил, что орлов не нужен)) Ну если ток сааавсем скучно и поржать не с чего
cska1948
cska1948
   211 / 660
сегодня в 21:41
Кто больше всех недоволен лимитом 8+17? Правильно, самый богатый клуб РПЛ! Орлов говорит о фильтре для легионеров, т.е. они должны быть высокого качества и стоить дорого. А если Зениту дать бюджет Тамбова, то каким должен быть этот самый фильтр? Какая должна быть в таком случае минимальная цена за лега по мнению Орлова? Думаю, что болей Орлов за клуб с бюджетом Тамбова ни о каком фильтре и не заикался.
parallels
parallels
   5 / 660
сегодня в 21:38
как точно он описал тарасовских третьесортных зулусов. секонд-хэнд.
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