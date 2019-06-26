Орлов: «Я всегда говорил, что лимит вообще не нужен»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении исполкома РФС принять новый лимит на легионеров.

Это первый шаг к отмене лимита в России. Правильно Сергей Семак сказал, что для «Зенита» в Лиге чемпионов будет сложно, это принесет дополнительные трудности, у команды не будет маневра в Европе. Сейчас выходит так, что надо опять искать большие деньги, чтобы находить игроков с российским паспортом, а те, кто есть, при таком лимите будут расти в цене. Поэтому в этом вопросе я абсолютно солидарен с Сергеем Семаком. Я всегда говорил, что лимит вообще не нужен. Но хотя бы такой шаг сделали. Читал интервью Карпина, не очень хорошо он высказался, когда сказал, что мало что поменяется в этом вопросе. Но посмотрим, я всегда критиковал за отсутствие новшеств, но они появились. Теперь есть турнир до 17 лет и новый лимит на легионеров.

Не совсем понимаю, почему никто не говорит о фильтре для иностранцев. У меня в свое время была фраза про секонд-хенд, качество легионеров должно быть высокое в чемпионате России, и нужно придумать, какой фильтр должен быть, это просится.