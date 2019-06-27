Сорокин: «Основная часть билетов на ЧЕ-2020 будет продана на первом этапе»

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что болельщикам, желающим посетить матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, стоит подать заявки на приобретение билетов до завершения первого этапа продаж, который проходит с 12 июня по 12 июля.

Билетная программа необычная, потому что будут электронные билеты. Поэтому есть определенные технические нюансы. Мы будем немного перенастраивать систему контроля и управления доступом и билетно-пропускную систему под новые реалии. Всем болельщикам надо уже сейчас беспокоиться по поводу билетов, потому что основная их часть для широкой публики продается сейчас, в первую волну.

Сколько билетов продано сейчас, сказать не могу, но всем надо успеть сейчас. Потом будет гораздо меньше возможностей - они будут распространяться среди участвующих федераций. Основная доля продается сейчас, в течение месяца - с 12 июня по 12 июля.