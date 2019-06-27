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Сорокин: «Основная часть билетов на ЧЕ-2020 будет продана на первом этапе»

сегодня, 12:42

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что болельщикам, желающим посетить матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, стоит подать заявки на приобретение билетов до завершения первого этапа продаж, который проходит с 12 июня по 12 июля.

Билетная программа необычная, потому что будут электронные билеты. Поэтому есть определенные технические нюансы. Мы будем немного перенастраивать систему контроля и управления доступом и билетно-пропускную систему под новые реалии. Всем болельщикам надо уже сейчас беспокоиться по поводу билетов, потому что основная их часть для широкой публики продается сейчас, в первую волну.

Сколько билетов продано сейчас, сказать не могу, но всем надо успеть сейчас. Потом будет гораздо меньше возможностей - они будут распространяться среди участвующих федераций. Основная доля продается сейчас, в течение месяца - с 12 июня по 12 июля.

Ранее Сорокин заявил, что российские волонтеры подали 2400 заявок на участие в организации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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Все комментарии
parallels
parallels
   5 / 663
сегодня в 13:47
да фиг купишь билет на евро в спб. на чм 11 городов - и то какая-то фигня досталась. а тут всего 1 город, вся страна подаёт заявки на него + куча иностранцев. шанс, наверное, 1 к 50, даже пытаться не буду.
КЭТиК
КЭТиК
   92 / 663
сегодня в 13:36
Тут не знаешь что через день будет, а билеты купить за год надо.
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