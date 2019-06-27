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«Краснодар» - ЦСКА: стартовые составы

сегодня, 18:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч идет

Стали известны стартовые составы команд на матч Кубка Париматч Премьер между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Краснодар»: Сафонов, Скопинцев, Бородин, Мартынович, Стоцкий, Намли, Камболов, Уткин, Вандерсон, Сулейманов, Ари.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, Магнуссон, Чернов, Марадишвили, Обляков, Бийол, Ефремов, Нисимура, Чалов.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил Jum13
   81 / 656
сегодня в 19:48
Оправдание - как дырка в **пе, есть у каждого
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Jum13
       9 / 656
    сегодня в 19:28
    Оправдание - как дырка в **пе, есть у каждого
    А никто и не оправдывается. Наши зимой играли, ваши сейчас. Увидим результат.
    Только добавлю, что сейчас судят нейтральные судьи, а зимой те, кого привёз с собой Федун...
    FILL3286
    FILL3286 ответил Jum13
       16 / 656
    сегодня в 19:05
    Саша "Три дырочки" вчера знатно повеселил )))
    Игорян ДОМИК частенько нас веселит такими мячиками( а нам радостно
    EAGuar As
    EAGuar As
       72 / 656
    сегодня в 18:56
    Победы Краснодару .
    cska plus
    cska plus ответил LOpp
       2 / 656
    сегодня в 18:56
    Пока в Грузии на весь мир оскорбляют Россию, цска пригрели очередного Гогишвили. Позор!
    Ахахах! ЛОппик ты чего? Джануля с джикией чистокровные русские или тоже зулусы?
    Jum13
    Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
       32 / 656
    сегодня в 18:55
    Дак ваших тогда не было, может и вам не поздоровилось бы. С федунскими судейками то...
    Оправдание - как дырка в **пе, есть у каждого
    Jum13
    Jum13 ответил FILL3286
       32 / 656
    сегодня в 18:54
    Конюшня даже перед товарняком отмазывается,значт дырофеев43 реально повеселит
    Саша "Три дырочки" вчера знатно повеселил )))
    cska plus
    cska plus ответил FILL3286
       2 / 656
    сегодня в 18:54
    Конюшня даже перед товарняком отмазывается,значт дырофеев43 реально повеселит
      FILL3286
      FILL3286
         16 / 656
      сегодня в 18:48
      Конюшня даже перед товарняком отмазывается,значт дырофеев43 реально повеселит
      RIR68
      RIR68 ответил LOpp
         285 / 656
      сегодня в 18:42
      Пока в Грузии на весь мир оскорбляют Россию, цска пригрели очередного Гогишвили. Позор!
      Великадзе и Рукошвили вчера не играли?
      fanatcska94
      fanatcska94 ответил LOpp
      сегодня в 18:39
      Пока в Грузии на весь мир оскорбляют Россию, цска пригрели очередного Гогишвили. Позор!
      поменьше смотри первый канал, тогда будешь знать, что же на самом деле происходит.
      vinyardrip
      vinyardrip ответил LOpp
         622 / 656
      сегодня в 18:36
      Пока в Грузии на весь мир оскорбляют Россию, цска пригрели очередного Гогишвили. Позор!
      Сказали те у которых грузин нету))
      oFANATo
      oFANATo
         109 / 656
      сегодня в 18:33
      Четыре воспитанника академии ЦСКА в старте, пятеро на замене.

      Не сыграют Фернандес, Влашич, Бистрович, Ахметов, Сигурдсон.
      LOpp
      LOpp
         5 / 656
      сегодня в 18:33
      Пока в Грузии на весь мир оскорбляют Россию, цска пригрели очередного Гогишвили. Позор!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         45 / 656
      сегодня в 18:25
      Защита в стартовом составе у коней угар. Набаба, Васин. Всей командой видимо в защите будут)
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил Красно Синий воин
         9 / 656
      сегодня в 18:25
      Вам уже на кубок Канделаки наваляли зимой!
      Дак ваших тогда не было, может и вам не поздоровилось бы. С федунскими судейками то...
      cska plus
      cska plus ответил Ангел неБесГрешен
         2 / 656
      сегодня в 18:20
      Быки наваляют коням...
      Ахахах! Спроси у Гены Орлова.
      cska plus
      cska plus
         2 / 656
      сегодня в 18:19
      Извините быки, сегодня коням удачи!
      FILL3286
      FILL3286
         16 / 656
      сегодня в 18:19
      И грузины и японцы и индейцы и дырофеев43
      в общем весело будет
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответил Ангел неБесГрешен
         48 / 656
      сегодня в 18:18
      Быки наваляют коням...
      Вам уже на кубок Канделаки наваляли зимой!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         9 / 656
      сегодня в 18:15
      Быки наваляют коням...
      cska1948
      cska1948
         196 / 656
      сегодня в 18:08
      Главное, без травм!
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         48 / 656
      сегодня в 18:07
      Хорошей тренировки и без травм!
      drug01
      drug01
         76 / 656
      сегодня в 18:04
      Удачи ЦСКА
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