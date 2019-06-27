«Краснодар» - ЦСКА: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч Кубка Париматч Премьер между «Краснодаром» и ЦСКА.
«Краснодар»: Сафонов, Скопинцев, Бородин, Мартынович, Стоцкий, Намли, Камболов, Уткин, Вандерсон, Сулейманов, Ари.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, Магнуссон, Чернов, Марадишвили, Обляков, Бийол, Ефремов, Нисимура, Чалов.
Только добавлю, что сейчас судят нейтральные судьи, а зимой те, кого привёз с собой Федун...
Только добавлю, что сейчас судят нейтральные судьи, а зимой те, кого привёз с собой Федун...
Не сыграют Фернандес, Влашич, Бистрович, Ахметов, Сигурдсон.
Не сыграют Фернандес, Влашич, Бистрович, Ахметов, Сигурдсон.
в общем весело будет
в общем весело будет