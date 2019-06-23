Месси - в стартовом составе сборной Аргентины на матч с Катаром

Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Катара.
Состав Аргентины: Армани, Саравия, Фойт, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, Да Пауль, Месси, Агуэро, Мартинес.
Напомним, что в прошлом туре сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая.
ДиМария и Дибала на замену выйдут,когда игра не попрёт?)))
ДиМария и Дибала на замену выйдут,когда игра не попрёт?)))
сб. Катара: 1. Аль-Шееб, 5. Сальман, 15. Аль-Рави, 2. Ро-Ро, 14. Аль-Хайри, 6. Хатем, 16. Хухи, 12. Будьяф, 10. Аль-Хаидос, 11. Афиф Ак., 19. Али Альмоэз
сб. Катара: 1. Аль-Шееб, 5. Сальман, 15. Аль-Рави, 2. Ро-Ро, 14. Аль-Хайри, 6. Хатем, 16. Хухи, 12. Будьяф, 10. Аль-Хаидос, 11. Афиф Ак., 19. Али Альмоэз
паредес(((
паредес(((