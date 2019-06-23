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Месси - в стартовом составе сборной Аргентины на матч с Катаром

сегодня, 21:25
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч идет

Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Катара.

Состав Аргентины: Армани, Саравия, Фойт, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, Да Пауль, Месси, Агуэро, Мартинес.

Напомним, что в прошлом туре сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2 ответил nedved10
   346 / 667
сегодня в 22:01
Катар возьмет свое это же не гваделупа или никарагуа.
медвед влюблён в кристину и поэтому за катар) похлопаем жи есть)
nedved10
nedved10
   238 / 667
сегодня в 21:58
Катар возьмет свое это же не гваделупа или никарагуа.
борька
борька
   85 / 667
сегодня в 21:57
Месси. Агуэро на этот матч лишние, буудет ничья!
волгодон 2
волгодон 2 ответил Непотопляемый Князь
   346 / 667
сегодня в 21:52
Теперь не всё от них зависит. Ещё и от матча Колумбия-Парагвай
Так-то пох за аргов по жизни не болею,скорее за Месси)
dzvinka
dzvinka
   52 / 667
сегодня в 21:52
ща если на катаре проползут дальше, во б**** спама будет, о великом гноме который тащит аргов в соло)))
АС35
АС35
   2 / 667
сегодня в 21:47
soccer, что за дискриминация по отношению к Катару, где состав Катара?!
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил волгодон 2
   338 / 667
сегодня в 21:46
на аргов денег поставил.Рано прощаться)
Теперь не всё от них зависит. Ещё и от матча Колумбия-Парагвай
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
   338 / 667
сегодня в 21:45
Вышел стату на ноунеймах набивать. Надеюсь Колумбия сольёт Парагваю и моська завяжет со сборной. Может тогда у аргов игра наладится.
волгодон 2
волгодон 2
   346 / 667
сегодня в 21:44
на аргов денег поставил.Рано прощаться)
cevin cigan
cevin cigan
   27 / 667
сегодня в 21:41
Гном в основе? Стреляйтесь арги!!!
dimagas1
dimagas1 ответил bsww
   95 / 667
сегодня в 21:41
ДиМария и Дибала на замену выйдут, если игра не попрёт?
Не правильно вопрос поставлен)))
ДиМария и Дибала на замену выйдут,когда игра не попрёт?)))
bsww
bsww
   305 / 667
сегодня в 21:39
ДиМария и Дибала на замену выйдут, если игра не попрёт?
cska plus
cska plus
   4 / 667
сегодня в 21:35
Удачи Катару!
cska plus
cska plus
   4 / 667
сегодня в 21:35
Мне жаль сборную Аргентины.
dimagas1
dimagas1
   95 / 667
сегодня в 21:34
Кто эти все бездари?.... вот у Катара там звезда на звезде:
сб. Катара: 1. Аль-Шееб, 5. Сальман, 15. Аль-Рави, 2. Ро-Ро, 14. Аль-Хайри, 6. Хатем, 16. Хухи, 12. Будьяф, 10. Аль-Хаидос, 11. Афиф Ак., 19. Али Альмоэз
Left Boy
Left Boy
   84 / 667
сегодня в 21:33
дайте состав Катара, на этот нам чхать
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   259 / 667
сегодня в 21:30
Неужели могло быть иначе))))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   189 / 667
сегодня в 21:30
Решающий матч.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Gelious
   3 / 667
сегодня в 21:27
Рон и Ва Дейк разыграют ЗМ
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   54 / 667
сегодня в 21:27
Катару удачи!
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 667
сегодня в 21:26
А где состав Катара???
паредес(((
Gelious
Gelious
   61 / 667
сегодня в 21:26
Ну что, Аргентина, прощай?
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