«Барселона» согласовала с Гризманном пятилетний контракт

«Барселона» согласовала с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном пятилетний контракт, сообщает L’Equipe. По его условиям заработная плата футболиста составит 17 миллионов евро в год.
Ожидается, что «Барселона» подпишет Гризманна на следующей неделе.
В частности, «Барса» готова переплатить за Гризманна 6 миллионов евро и не активировать опцию выкупа в контракте француза за 120 миллионов, а заплатить 126 миллионов.
Эти деньги «Атлетико» направит на приобретение Жоау Фелиша у «Бенфики» за 126 млн евро по той же схеме.
Правда, при этом каталонцы хотят выплатить сумму не единовременно, что потребовалось бы в случае активации опции выкупа, а несколькими траншами. «Атлетико» не против такого развития событий.
В сделку будет включен и защитник Нелсон Семеду. Клубы принципиально договорились об этом, осталось лишь обсудить его стоимость.
Таким образом «Барселона» хочет оставить себе возможность подписать еще и Неймара из «ПСЖ».
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молодцы атлеты согласились получать частями , значит трансферы еще будут
В частности, «Барса» готова переплатить за Гризманна 6 миллионов евро и не активировать опцию выкупа в контракте француза за 120 миллионов, а заплатить 126 миллионов.
Эти деньги «Атлетико» направит на приобретение Жоау Фелиша у «Бенфики» за 126 млн евро по той же схеме.
Правда, при этом каталонцы хотят выплатить сумму не единовременно, что потребовалось бы в случае активации опции выкупа, а несколькими траншами. «Атлетико» не против такого развития событий.
В сделку будет включен и защитник Нелсон Семеду. Клубы принципиально договорились об этом, осталось лишь обсудить его стоимость.
Таким образом «Барселона» хочет оставить себе возможность подписать еще и Неймара из «ПСЖ».
-----------------------
молодцы атлеты согласились получать частями , значит трансферы еще будут
Играть на стату месси???
Зря пошел в гниль!!!
Играть на стату месси???
Зря пошел в гниль!!!