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«Барселона» согласовала с Гризманном пятилетний контракт

сегодня, 17:40

«Барселона» согласовала с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном пятилетний контракт, сообщает L’Equipe. По его условиям заработная плата футболиста составит 17 миллионов евро в год.

Ожидается, что «Барселона» подпишет Гризманна на следующей неделе.

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Artuom
Artuom ответил Happyboy Barca
   54 / 653
сегодня в 18:59
Клубы провели переговоры и достигли принципиальной договоренности о трансфере, сейчас обсуждаются детали. «Барселона» не хочет портить отношения с «Атлетико». В частности, «Барса» готова переплатить за Гризманна 6 миллионов евро и не активировать опцию выкупа в контракте француза за 120 миллионов, а заплатить 126 миллионов. Эти деньги «Атлетико» направит на приобретение Жоау Фелиша у «Бенфики» за 126 млн евро по той же схеме. Правда, при этом каталонцы хотят выплатить сумму не единовременно, что потребовалось бы в случае активации опции выкупа, а несколькими траншами. «Атлетико» не против такого развития событий. В сделку будет включен и защитник Нелсон Семеду. Клубы принципиально договорились об этом, осталось лишь обсудить его стоимость. Таким образом «Барселона» хочет оставить себе возможность подписать еще и Неймара из «ПСЖ». ----------------------- молодцы атлеты согласились получать частями , значит трансферы еще будут
Вот только доплата в 6 лямов это не проявление уважения к клубу, а доплата за то что не единым платежом, а частями(всегда в таких случаях идёт доплата)
mangoх12
mangoх12
   210 / 653
сегодня в 18:57
Барсе надо тренера менять
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил AmIIIeR89
   90 / 653
сегодня в 18:51
Не понимаю абсолютно, чем он лучше того же Коута
наверно разнообразной игре, коут это смешение с фланга и удар
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   136 / 653
сегодня в 18:30
Не понимаю абсолютно, чем он лучше того же Коута
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   90 / 653
сегодня в 17:55
Клубы провели переговоры и достигли принципиальной договоренности о трансфере, сейчас обсуждаются детали. «Барселона» не хочет портить отношения с «Атлетико».

В частности, «Барса» готова переплатить за Гризманна 6 миллионов евро и не активировать опцию выкупа в контракте француза за 120 миллионов, а заплатить 126 миллионов.

Эти деньги «Атлетико» направит на приобретение Жоау Фелиша у «Бенфики» за 126 млн евро по той же схеме.

Правда, при этом каталонцы хотят выплатить сумму не единовременно, что потребовалось бы в случае активации опции выкупа, а несколькими траншами. «Атлетико» не против такого развития событий.

В сделку будет включен и защитник Нелсон Семеду. Клубы принципиально договорились об этом, осталось лишь обсудить его стоимость.

Таким образом «Барселона» хочет оставить себе возможность подписать еще и Неймара из «ПСЖ».
-----------------------
молодцы атлеты согласились получать частями , значит трансферы еще будут
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   230 / 653
сегодня в 17:49
Погорячился Антуан. В Барсе может и скорее всего не заиграет.
FILL3286
FILL3286
   10 / 653
сегодня в 17:43
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