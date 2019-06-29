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«Динамо» предложило 13 млн евро за хавбека «Ромы»

29 июня 2019, 11:03

Sky Sport Italia и Sportitalia утверждают, что «Динамо» ведет переговоры по полузащитнику «Ромы» Жерсону. Московский клуб предложил за бразильца 13 млн евро.

На 22-летнего хавбека также претендовала «Дженоа», но трансфер в последний момент сорвался.

Минувший сезон Жерсон провел в «Фиорентине» на правах аренды. «Фиалки» собирались выкупить футболиста. В последней кампании игрок провел 36 матчей а забил три гола.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Charlie Scene
   484 / 686
30 июня в 14:13
нет , не опорник. атакер он , но так себе конечно.
атакующий?! Глядя на стату ( игру его не видел), то не надо такого))))
Charlie Scene
Charlie Scene ответил Kurt Bekelman
   416 / 686
30 июня в 11:26
да какие могут быть обиды. Непонятно кто непонятно зачем. Если опорник, то вообще непонятно
нет , не опорник. атакер он , но так себе конечно.
pomor45
pomor45 ответил Sem25
   100 / 686
29 июня в 20:14
Игроки по 2,5 млн : Рауш, Марков, ... Как показывает практика, это место в середине таблицы. Видимо у ВТБ другие планы. Свой воспитанник за решеткой? Его у нас уже как 3,5 года нет, у него давно свой путь.
Ленин учил - лучше меньше, да лучше.
pomor45
pomor45 ответил Igo0rek
   100 / 686
29 июня в 20:12
Опять на одни и те же грабли...
Грабли проверят спецы по ФФП из УЕФА. Динамо они уже окучивали, так что не думаю, что мусора снова нарываются. Вопрос только в соответствии стоимости качеству игрока - не надутая ли кобылка.
pomor45
pomor45 ответил Эллочка
   100 / 686
29 июня в 20:08
лучшей бы зарплаты милиции подняли чтоб корупцией не занимались
Окстись, когда это в России зарплата уменьшала коррупцию.
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 20:06
.... но трансфер в последний момент сорвался.
----------------------------------------------------------------------------
Рыбка клюнула и наживку можно снять.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   586 / 686
29 июня в 16:28
Кажется Рома нашла куда можно выгодно впаривать ненужных игроков - в РПЛ кто-нибудь да купит 😂
nikoladolgov
nikoladolgov
   241 / 686
29 июня в 16:06
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил Эллочка
       200 / 686
    29 июня в 15:53
    лучшей бы зарплаты милиции подняли чтоб корупцией не занимались
    Что им поднимать кроме члена?Их в России в три раза больше чем во всем СССР было.И в 2 раза больше чем в США сейчас.В тюрьмах сидит 600тыс , а охраняет 300тыс.Власть готовится к приему пары тройки миллионов несогласных россиян.Так что и эти зарплаты они пока не отработали, палки плесенью покрылись.
    13 RUS
    13 RUS
       226 / 686
    29 июня в 15:41
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman ответил Charlie Scene
         484 / 686
      29 июня в 15:36
      динамики , без обид , но Жерсон так себе игрун. Серию А смотрю. для вас я бы покупку этого бразила , серьезным усилением не назвал. заработала лишь Рома.
      да какие могут быть обиды. Непонятно кто непонятно зачем. Если опорник, то вообще непонятно
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman ответил 25процентный клоун
         484 / 686
      29 июня в 15:36
      Динамо,ау ,вы что творите????? у вас воспитанник за решеткой,растите молодежь,у вас другие проблемы ,вам пять игроков по 2.5 млн куда больше помогут
      воситанник, который из Локо перешел? Которого Зенит испоганил?
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         484 / 686
      29 июня в 15:35
      опорник?
      Sem25
      Sem25 ответил 25процентный клоун
         308 / 686
      29 июня в 14:03
      Динамо,ау ,вы что творите????? у вас воспитанник за решеткой,растите молодежь,у вас другие проблемы ,вам пять игроков по 2.5 млн куда больше помогут
      Игроки по 2,5 млн : Рауш, Марков, ... Как показывает практика, это место в середине таблицы. Видимо у ВТБ другие планы.
      Свой воспитанник за решеткой? Его у нас уже как 3,5 года нет, у него давно свой путь.
      mihaluch
      mihaluch
         42 / 686
      29 июня в 13:52
      что то будет не так и сделка не состоится.
      Питер Ман
      Питер Ман
         62 / 686
      29 июня в 13:05
      Пора успокоить мешка, или опять ффп нагнет по полной
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
         233 / 686
      29 июня в 12:54
      все Динамо столько не стоит)))
      откуда деньги Зин?))
      утки есть не спорю)))
      Михаил Алексеев
      Михаил Алексеев
         380 / 686
      29 июня в 12:51
      интересно может чего получится у нас еще и жоазиньо есть
      Сп62
      Сп62
         164 / 686
      29 июня в 12:31
      3 гола за 36 матчей. Лучше Зе выкупить за 8 лямов.
      kotmyshka
      kotmyshka
         96 / 686
      29 июня в 12:30
      интересно
      Igo0rek
      Igo0rek
         67 / 686
      29 июня в 12:21
      Опять на одни и те же грабли...
      cska plus
      cska plus
         3 / 686
      29 июня в 12:14
      Динамо? Вроде сегодня не первое апреля.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Рыжая Борода
         8 / 686
      29 июня в 11:57
      этот Жерсон тоже часть сделки Понсе)))

      извини,жалобу нажал вместо лайка
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
         130 / 686
      29 июня в 11:42
      Рим в этом месяце явно связался с московской мафией...
      EAGuar As
      EAGuar As
         64 / 686
      29 июня в 11:39
      ФФП снова к Динамо прийдёт .
      Charlie Scene
      Charlie Scene
         416 / 686
      29 июня в 11:37
      динамики , без обид , но Жерсон так себе игрун. Серию А смотрю. для вас я бы покупку этого бразила , серьезным усилением не назвал. заработала лишь Рома.
      TEREK_FOREVER
      TEREK_FOREVER
         448 / 686
      29 июня в 11:34
      Сутормина надо было подписывать,проморгали.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Эллочка
         8 / 686
      29 июня в 11:17
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           8 / 686
        29 июня в 11:16
        Динамо,ау ,вы что творите????? у вас воспитанник за решеткой,растите молодежь,у вас другие проблемы ,вам пять игроков по 2.5 млн куда больше помогут
        Эллочка
        Эллочка
           74 / 686
        29 июня в 11:12
        лучшей бы зарплаты милиции подняли чтоб корупцией не занимались
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