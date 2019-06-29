«Динамо» предложило 13 млн евро за хавбека «Ромы»

Sky Sport Italia и Sportitalia утверждают, что «Динамо» ведет переговоры по полузащитнику «Ромы» Жерсону. Московский клуб предложил за бразильца 13 млн евро.
На 22-летнего хавбека также претендовала «Дженоа», но трансфер в последний момент сорвался.
Минувший сезон Жерсон провел в «Фиорентине» на правах аренды. «Фиалки» собирались выкупить футболиста. В последней кампании игрок провел 36 матчей а забил три гола.
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Рыбка клюнула и наживку можно снять.
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Рыбка клюнула и наживку можно снять.
Опять старые песни ? Сейчас отмоют банкиры свои ворованные бабки и на следующий сезон опять мусарам в пердив переходить.
Опять старые песни ? Сейчас отмоют банкиры свои ворованные бабки и на следующий сезон опять мусарам в пердив переходить.
Свой воспитанник за решеткой? Его у нас уже как 3,5 года нет, у него давно свой путь.
Свой воспитанник за решеткой? Его у нас уже как 3,5 года нет, у него давно свой путь.
откуда деньги Зин?))
утки есть не спорю)))
откуда деньги Зин?))
утки есть не спорю)))
извини,жалобу нажал вместо лайка
извини,жалобу нажал вместо лайка