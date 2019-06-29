«Динамо» предложило 13 млн евро за хавбека «Ромы»

29 июня 2019, 11:03

Sky Sport Italia и Sportitalia утверждают, что «Динамо» ведет переговоры по полузащитнику «Ромы» Жерсону. Московский клуб предложил за бразильца 13 млн евро.

На 22-летнего хавбека также претендовала «Дженоа», но трансфер в последний момент сорвался.

Минувший сезон Жерсон провел в «Фиорентине» на правах аренды. «Фиалки» собирались выкупить футболиста. В последней кампании игрок провел 36 матчей а забил три гола.