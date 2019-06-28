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Медведев: «ФК „Сочи“ сделал „Зениту“ предложения по ряду футболистов»

сегодня, 14:33

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что несколько игроков питерского клуба могут продолжить карьеру в «Сочи».

Клуб «Сочи» взял серьёзный курс на создание боеспособной команды. Не буду скрывать: они обратились к нам с интересными предложениями по ряду игроков. Сейчас ведутся переговоры. Это нормальная практика, когда клуб в состоянии, строя команду, делать интересные для «Зенита» финансовые предложения, а игроки понимают, что клуб ставит серьёзные задачи.

Инфраструктура в Сочи хорошая. Это не только стадион, но и тренировочная база, на которой не раз тренировалась наша сборная. Также у «Сочи» есть история. С точки зрения размещения все условия на любой вкус: хочешь – у моря, хочешь – на горе. Сочинская жара себя покажет.

Ранее сообщалось, что «Сочи» может арендовать Антона Заболотного и Ивана Новосельцева

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   98 / 653
сегодня в 15:54
Серьезное усиление для Сочи.
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   9 / 653
сегодня в 15:44
Кубок России 21.09.2017 Динамо Спб - зенит 3:2 ))....чета вспомнил про позор)...
wingback
wingback
   126 / 653
сегодня в 15:40
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 653
    сегодня в 15:35
    Заболотный в Сочах свиньям будет забивать. Помним Тосно. Гыгыгы
    cska plus
    cska plus
       2 / 653
    сегодня в 15:27
    Никакой пользы сочинам от Заболоного и Новосельцева не стоит ждать.
    parallels
    parallels ответил LOpp
       3 / 653
    сегодня в 15:20
    ФНЛ 10 августа 2014 Анжи 5 - 1 Динамо СПб ФНЛ 30 мая 2015 Томь 5 - 1 Динамо СПб товарищеский матч 22 июня 2019 Спартак 7 - 1 Сочи
    ну блин)
    LOpp
    LOpp ответил parallels
       6 / 653
    сегодня в 15:19
    история сочи весьма славная - в ней нет пятёрочек и семёрочек 😅
    ФНЛ 10 августа 2014 Анжи 5 - 1 Динамо СПб
    ФНЛ 30 мая 2015 Томь 5 - 1 Динамо СПб
    товарищеский матч 22 июня 2019 Спартак 7 - 1 Сочи
    Морозовский
    Морозовский
       31 / 653
    сегодня в 15:18
    "зеня" - кАка!
    Vik_ont25
    Vik_ont25 ответил Never Mind
       310 / 653
    сегодня в 15:18
    Очень богатая! Уже два года, если я не ошибаюсь.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       14 / 653
    сегодня в 15:14
    Ну а чё, пусть забирают. Хорошо бы за денежку, а не в аренду...
    LOpp
    LOpp
       6 / 653
    сегодня в 15:09
    опять Марква хочет ослабить Зенит забрав лучших игроков.
    Морозовский
    Морозовский
       31 / 653
    сегодня в 15:08
      СПОРТ СПОРТ
      СПОРТ СПОРТ
         349 / 653
      сегодня в 15:02
      какие задачи с Забалотным, вы о чем???
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         5 / 653
      сегодня в 14:57
      Ну вот еще вам 6 очков для Дюкова, серьезные задачи,согласен
      parallels
      parallels
         3 / 653
      сегодня в 14:56
      история сочи весьма славная - в ней нет пятёрочек и семёрочек 😅
      311
      311
         32 / 653
      сегодня в 14:52
      Этих двоих могли бы и подарить!)
      Never Mind
      Never Mind
         626 / 653
      сегодня в 14:44
      какая же интересно история у фк Сочи?!
      Николай 86
      Николай 86
         629 / 653
      сегодня в 14:40
      Очередной ручной питерский клуб. Зенит отдает им своих лавочников, Сочи за это дарит 6 очков
      Faustello
      Faustello
         11 / 653
      сегодня в 14:39
      Скамеечниками Зенита можно и новичков РПЛ спокойно формировать и ещё на половину команд ФНЛ останется...
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         28 / 653
      сегодня в 14:39
      Там по слухам динамо СПб чуть ли не пол нашей скамейки на юга увезти хочет
      Vik_ont25
      Vik_ont25
         310 / 653
      сегодня в 14:36
      Клон "зенита"?
      kastites
      kastites
         93 / 653
      сегодня в 14:34
      Брехня
      Это указ с верху
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