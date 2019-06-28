Медведев: «ФК „Сочи“ сделал „Зениту“ предложения по ряду футболистов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что несколько игроков питерского клуба могут продолжить карьеру в «Сочи».

Клуб «Сочи» взял серьёзный курс на создание боеспособной команды. Не буду скрывать: они обратились к нам с интересными предложениями по ряду игроков. Сейчас ведутся переговоры. Это нормальная практика, когда клуб в состоянии, строя команду, делать интересные для «Зенита» финансовые предложения, а игроки понимают, что клуб ставит серьёзные задачи.

Инфраструктура в Сочи хорошая. Это не только стадион, но и тренировочная база, на которой не раз тренировалась наша сборная. Также у «Сочи» есть история. С точки зрения размещения все условия на любой вкус: хочешь – у моря, хочешь – на горе. Сочинская жара себя покажет.