«Арена-Химки» будет резервным стадионом у «Тамбова»

30 июня 2019, 13:38

Подмосковный стадион «Арена-Химки» станет резервным стадионом «Тамбова», пока команда будет проводить домашние матчи чемпионата России сезона-2019/20 в Саранске.

Отмечается, что руководство «Тамбова» приняло окончательное решение о проведении первых домашних матчей предстоящего сезона в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена». На этот период резервным стадионом у клуба будет «Арена-Химки».