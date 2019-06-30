«Арена-Химки» будет резервным стадионом у «Тамбова»

Подмосковный стадион «Арена-Химки» станет резервным стадионом «Тамбова», пока команда будет проводить домашние матчи чемпионата России сезона-2019/20 в Саранске.
Отмечается, что руководство «Тамбова» приняло окончательное решение о проведении первых домашних матчей предстоящего сезона в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена». На этот период резервным стадионом у клуба будет «Арена-Химки».
Стадион «Спартак», являющийся домашней ареной «Тамбова», в настоящий момент находится на реконструкции. Согласно прогнозам, в родных стенах команда начнет выступать осенью.