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«Арена-Химки» будет резервным стадионом у «Тамбова»

30 июня 2019, 13:38

Подмосковный стадион «Арена-Химки» станет резервным стадионом «Тамбова», пока команда будет проводить домашние матчи чемпионата России сезона-2019/20 в Саранске.

Отмечается, что руководство «Тамбова» приняло окончательное решение о проведении первых домашних матчей предстоящего сезона в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена». На этот период резервным стадионом у клуба будет «Арена-Химки». 

Стадион «Спартак», являющийся домашней ареной «Тамбова», в настоящий момент находится на реконструкции. Согласно прогнозам, в родных стенах команда начнет выступать осенью.

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kotmyshka
kotmyshka
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30 июня в 16:47
какой-то должен быть резервным...
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