ГлавнаяНовости

Газон стадиона «Динамо» пострадал после концерта Kiss

сегодня, 20:19

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков заявил, что «Динамо» успеет подготовить газон своего стадиона для проведения матча за Суперкубок России.

13 июня на арене состоялся концерт американской группы Kiss, после которого пострадало футбольное поле. 

Я разговаривал с руководством клуба, они сказали, что успеют все сделать. За 10 дней до первого матча будем смотреть состояние газона. Судя по всему, они могут справиться. Всё будет зависеть от того, как хорошо они будут действовать, работа уже проводится.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Оренбург» не хочет проводить домашние матчи в Самаре
Сегодня, 18:50 Комментарии42
«Тамбов» начнет выступления в РПЛ на «Волгоград Арене»
Сегодня, 16:58 Комментарии13
ОфициальноСборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники»
Сегодня, 13:11 Комментарии58
Олич назвал лучший стадион ЧМ-2018
Сегодня, 12:57 Комментарии12
Атаманенко: «Сейчас на „Открытие Арене“ формируется новый газон»
Вчера, 19:30 Комментарии20
Поле «Открытие Арены» пострадало после концерта «Ленинграда»
Вчера, 10:30 Комментарии130
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
   86 / 734
сегодня в 21:36
Новое поле и такой бардак!
Морозовский
Морозовский
   2 / 734
сегодня в 21:30
Ничего страшного - это не помешает организовать следующий концерт, хоть завтра!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   27 / 734
сегодня в 21:15
Зачем свиней пустили?
МапС
МапС
   119 / 734
сегодня в 21:10
С танцами на стадионах надо заканчивать! Пришли на концерт, послушали с трибун, похлопали, разошлись.
Sergey Z
Sergey Z
   154 / 734
сегодня в 20:51
А у администрации стадиона голова есть? Или - только деньги в голове?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Питер Ман
   28 / 734
сегодня в 20:42
Вновь отлично, открытие арену и втб арену надо вытаптывать постоянно, место им в фнл Страна ликует!
Чтоб ты съел и не п.....л!!! Кроме тебя, г......н, никто не ликует.
mihaluch
mihaluch
   128 / 734
сегодня в 20:37
Подготавливать надо арены для концертов или не пускать зрителей на газон.
ДАША Д
ДАША Д
   165 / 734
сегодня в 20:36
Будут на сене играть.
beefs
beefs
   55 / 734
сегодня в 20:33
Ещё один...
FILL3286
FILL3286
   7 / 734
сегодня в 20:25
И тут бакланы лазурные постарались!!
Только вред несут((
Питер Ман
Питер Ман
   77 / 734
сегодня в 20:22
Вновь отлично, открытие арену и втб арену надо вытаптывать постоянно, место им в фнл
Страна ликует!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100