Газон стадиона «Динамо» пострадал после концерта Kiss

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков заявил, что «Динамо» успеет подготовить газон своего стадиона для проведения матча за Суперкубок России.

13 июня на арене состоялся концерт американской группы Kiss, после которого пострадало футбольное поле.

Я разговаривал с руководством клуба, они сказали, что успеют все сделать. За 10 дней до первого матча будем смотреть состояние газона. Судя по всему, они могут справиться. Всё будет зависеть от того, как хорошо они будут действовать, работа уже проводится.