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«Оренбург» будет проводить домашние матчи на стадионе «Газовик»

вчера, 22:12

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что ФК «Оренбург» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи РПЛ и Кубка России на домашнем стадионе «Газовик».

Ранее руководство клуба выступило против переезда в Самару, где могла выступать команды в связи с несоответствием регламенту лиги по вместимости стадиона.

Сегодня встречался с президентом РФС Александром Дюковым. Принято принципиальное решение, что матчи нового сезона ФК «Оренбург» будут проходить дома, на родном стадионе в Ростошах. Дальше будем решать более масштабные задачи по укреплению спортивной базы.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   45 / 660
вчера в 23:13
Очень разумное решение, футбол для болельщиков.
kotmyshka
kotmyshka
   50 / 660
вчера в 22:19
ну и хорошо
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