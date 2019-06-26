«Оренбург» будет проводить домашние матчи на стадионе «Газовик»

вчера, 22:12

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что ФК «Оренбург» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи РПЛ и Кубка России на домашнем стадионе «Газовик».

Ранее руководство клуба выступило против переезда в Самару, где могла выступать команды в связи с несоответствием регламенту лиги по вместимости стадиона.