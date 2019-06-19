«Мордовия-Арена» будет использоваться для развития детского футбола

Министр спорта Мордовии Александр Савилов заявил, что власти региона планируют использовать построенный к ЧМ -2018 стадион «Мордовия-Арена» в первую очередь для развития спорта в регионе, в том числе детского, и проведения матчей высокого уровня.

Если мы говорим о стадионе, то здесь в первую очередь футбол, а уже затем концерты, фестивали и иные массовые мероприятия. Мы будем стремиться максимально эффективно использовать тренировочные площадки. В регионе принята стратегия развития футбола до 2030 года, акцент в которой сделан на развитии детского футбола. Главой республики поставлена задача создания детского футбольного центра федерального уровня, и созданная футбольная инфраструктура, причем не только к чемпионату мира, может быть очень востребована.