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«Чайка» будет играть в ФНЛ на «Ростов Арене»

сегодня, 13:12

«Чайка» из села Песчанокопское (Ростовская область) будет проводить домашние матчи в рамках ФНЛ на «Ростов Арене».

Уважаемые болельщики!

Футбольный Клуб «Чайка» благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне 2019/2020 стал один из лучших стадионов России – «Ростов Арена».

Данное решение было принято при всесторонней поддержке Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, а также Министерства спорта Ростовской области. Кроме того, мы благодарим представителей ФГУП «Спорт-Инжиниринг», являющегося собственником стадиона, за оперативную реакцию на запрос нашего футбольного клуба. 

К сожалению, на данный момент максимальная загруженность ростовского стадиона «Олимп-2», обеспечивающего тренировочный процесс главной команды ФК «Ростов», ее молодежного состава, а также детско-юношеских команд, не позволяет нашей команде выступать на «Олимпе» в рамках Первенства ФНЛ. Мы также выражаем благодарность руководству «жёлто-синих» за диалог и поиски компромисса. 

Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много и приглашаем всех поклонников самого популярного вида спорта на матчи нашей команды. Уверены, что появление «Чайки» на «Ростов Арене» станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу.

В ближайшее время будет опубликовано точное расписание и подробности билетной программы!

Мы ждем вас на «Ростов Арене»!

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer ответил Так Себе Аналитик
   406 / 650
сегодня в 15:25
Я посмотрел "Футбольный клуб" недавно и понял, что там все не так однозначно. Там матч "Урожай" - "Биолог" разбирался. И даже по сравнению с матчем "Чайка" - "Черноморец" это просто такой позор, если игроки "Черноморца" хотя бы пытались изобразить что-то на поле, то игроки "Биолога" шоу клоунов-инвалидов на поле устоили, вратарь чуть ли не сам себе в ворота мяч запихал)) По факту, тут как минимум "Черноморец" и "Биолог" (а, если посмотреть матчи, то и многие другие, как я подозреваю) надо было жестко наказать, расформировать, допустим, чтобы так нагло доги не катали, а дальше прослушки делать и разбираться.
Руководство "Урожая" дисквалифицировали на год кажется за подкуп "Черноморца", точнее за денежное стимулирование в матче с "Чайкой". Но кто то предложил в 4(!) раза больше трём игрокам новороссийской команды за обратный результат, вот их то и не нашли. Извини, лень искать видео того матча.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил ДСА
   229 / 650
сегодня в 14:37
Бог даст Баста не приедет и поле не вытопчут.
Так Ленинград в Сентябре преезжает, и опять руководство против! эта песня хороша начинай сначала!))
ДСА
ДСА
   91 / 650
сегодня в 14:08
Бог даст Баста не приедет и поле не вытопчут.
Питер Ман
Питер Ман
   46 / 650
сегодня в 13:47
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       12 / 650
    сегодня в 13:45
    Если кто хочет посмотреть, как подкупает "Урожай", смотрите (с 3:00 примерно).

    P.S. Отдельно хочу спросить, нахрен вообще нужны команды, на которые никто не ходит

    112910415
    112910415
       48 / 650
    сегодня в 13:40
    вот счастье-то привалило !
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Так Себе Аналитик
       149 / 650
    сегодня в 13:37
    Расформировать это, конечно, хорошо, но РФС на всё плевать. А уж если им ещё и заносят, то вообще как так и надо.
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Z. Kramer
       149 / 650
    сегодня в 13:35
    Замяли.
    Установили, что подкупали не Черноморец, а индивидуально трёх игроков. И что подкупала не Чайка, а незнама кто. На том и порешили.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Z. Kramer
       12 / 650
    сегодня в 13:32
    А скандал с подкупом успешно замяли. Где люди предлагавшие 2 млн. игрокам Черноморца за слив?
    Я посмотрел "Футбольный клуб" недавно и понял, что там все не так однозначно. Там матч "Урожай" - "Биолог" разбирался.

    И даже по сравнению с матчем "Чайка" - "Черноморец" это просто такой позор, если игроки "Черноморца" хотя бы пытались изобразить что-то на поле, то игроки "Биолога" шоу клоунов-инвалидов на поле устоили, вратарь чуть ли не сам себе в ворота мяч запихал))

    По факту, тут как минимум "Черноморец" и "Биолог" (а, если посмотреть матчи, то и многие другие, как я подозреваю) надо было жестко наказать, расформировать, допустим, чтобы так нагло доги не катали, а дальше прослушки делать и разбираться.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       12 / 650
    сегодня в 13:24
    Круто, теперь "Ростов-Арена" - домашний стадион для "Ростова", "Чайки" и Басты))
    Z. Kramer
    Z. Kramer
       406 / 650
    сегодня в 13:24
    А скандал с подкупом успешно замяли. Где люди предлагавшие 2 млн. игрокам Черноморца за слив?
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