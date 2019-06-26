«Чайка» будет играть в ФНЛ на «Ростов Арене»

«Чайка» из села Песчанокопское (Ростовская область) будет проводить домашние матчи в рамках ФНЛ на «Ростов Арене».
Уважаемые болельщики!
Футбольный Клуб «Чайка» благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне 2019/2020 стал один из лучших стадионов России – «Ростов Арена».
Данное решение было принято при всесторонней поддержке Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, а также Министерства спорта Ростовской области. Кроме того, мы благодарим представителей ФГУП «Спорт-Инжиниринг», являющегося собственником стадиона, за оперативную реакцию на запрос нашего футбольного клуба.
К сожалению, на данный момент максимальная загруженность ростовского стадиона «Олимп-2», обеспечивающего тренировочный процесс главной команды ФК «Ростов», ее молодежного состава, а также детско-юношеских команд, не позволяет нашей команде выступать на «Олимпе» в рамках Первенства ФНЛ. Мы также выражаем благодарность руководству «жёлто-синих» за диалог и поиски компромисса.
Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много и приглашаем всех поклонников самого популярного вида спорта на матчи нашей команды. Уверены, что появление «Чайки» на «Ростов Арене» станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу.
В ближайшее время будет опубликовано точное расписание и подробности билетной программы!
Мы ждем вас на «Ростов Арене»!
P.S. Отдельно хочу спросить, нахрен вообще нужны команды, на которые никто не ходит
https://www.youtube.com/watch?v=J5bIdeFkyCk
P.S. Отдельно хочу спросить, нахрен вообще нужны команды, на которые никто не ходит
Установили, что подкупали не Черноморец, а индивидуально трёх игроков. И что подкупала не Чайка, а незнама кто. На том и порешили.
Установили, что подкупали не Черноморец, а индивидуально трёх игроков. И что подкупала не Чайка, а незнама кто. На том и порешили.
И даже по сравнению с матчем "Чайка" - "Черноморец" это просто такой позор, если игроки "Черноморца" хотя бы пытались изобразить что-то на поле, то игроки "Биолога" шоу клоунов-инвалидов на поле устоили, вратарь чуть ли не сам себе в ворота мяч запихал))
По факту, тут как минимум "Черноморец" и "Биолог" (а, если посмотреть матчи, то и многие другие, как я подозреваю) надо было жестко наказать, расформировать, допустим, чтобы так нагло доги не катали, а дальше прослушки делать и разбираться.
И даже по сравнению с матчем "Чайка" - "Черноморец" это просто такой позор, если игроки "Черноморца" хотя бы пытались изобразить что-то на поле, то игроки "Биолога" шоу клоунов-инвалидов на поле устоили, вратарь чуть ли не сам себе в ворота мяч запихал))
По факту, тут как минимум "Черноморец" и "Биолог" (а, если посмотреть матчи, то и многие другие, как я подозреваю) надо было жестко наказать, расформировать, допустим, чтобы так нагло доги не катали, а дальше прослушки делать и разбираться.