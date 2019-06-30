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Карпин: «Понравилась игра „Ростова“ в первом тайме с „Краснодаром“»

30 июня 2019, 14:19
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче турнира Кубок Матч Премьер.

Во втором тайме дали поиграть игрокам после травм и молодым ребятам. В первом тайме все понравилось. Понравилось, что были ошибки. Против «Краснодара» планировали попробовать высокий прессинг, чтобы больше было видно, какие ошибки могут быть во время сезона. В первом тайме все понравилось и с точки зрения игры, и с точки зрения информации.

Это предсезонный сбор — на 100 процентов готовы физически, возможно, два человека. Все остальные не в лучших кондициях, и слава богу.

Первый тайм добавил оптимизма и информацию получили. Если в игре со «Спартаком» не делали многие моменты, которые надо было делать, то сегодня делали то, о чем договаривались. Что то получалось, что-то нет, но это хорошо. Понятно, над чем работать.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Карпин Валерий
Источник: Матч ТВРедакция: Александр Акулич
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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   38 / 686
30 июня в 17:36
Ростову так и играть весь сезон.
BenderBender
BenderBender ответил Михаил Славнов
   213 / 686
30 июня в 16:58
А Ленинградец это что вообще? Клуб анонимных алкоголиков?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 686
30 июня в 16:49
Верным путем в пердив ростов продвигается.
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
30 июня в 15:52
Короче - всё ништяк!?
Питер Ман
Питер Ман
   62 / 686
30 июня в 15:01
Физруку нравится, когда громят пердивный ростов, это поможет защитить 9 место в таблице
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