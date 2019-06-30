Карпин: «Понравилась игра „Ростова“ в первом тайме с „Краснодаром“»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче турнира Кубок Матч Премьер.

Во втором тайме дали поиграть игрокам после травм и молодым ребятам. В первом тайме все понравилось. Понравилось, что были ошибки. Против «Краснодара» планировали попробовать высокий прессинг, чтобы больше было видно, какие ошибки могут быть во время сезона. В первом тайме все понравилось и с точки зрения игры, и с точки зрения информации.

Это предсезонный сбор — на 100 процентов готовы физически, возможно, два человека. Все остальные не в лучших кондициях, и слава богу.

Первый тайм добавил оптимизма и информацию получили. Если в игре со «Спартаком» не делали многие моменты, которые надо было делать, то сегодня делали то, о чем договаривались. Что то получалось, что-то нет, но это хорошо. Понятно, над чем работать.