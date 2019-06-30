Червиченко: «Отмашка Адриано тянула на удаление больше, чем фол Набабкина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко разобрал эпизод с удалением Кирилла Набабкина в поединке Кубка Париматч Премьер, в котором «красно-белые» обыграли ЦСКА (3:1).
Первая половина встречи была интересной, хотя каждая из команд забила по «дураку» (смеётся). Накал матча чувствовался вплоть до концовки первого тайма, когда судья всё испортил. Я думал, что в Австрии арбитры работают получше, а тут оказался такой же, как и наши (смеётся). Но если наши осознанно совершают подобные ошибки, то он просто так испортил дерби своим решением.
В равных составах и во втором тайме был бы интересный футбол, а в итоге мы можем лишь констатировать то, что в большинстве «Спартак» сильнее ЦСКА. Но Адриано нужно было удалять, как и Кирилла Набабкина. Более того, отмашка бразильца куда больше тянула на красную, нежели фол защитника ЦСКА.
Исходя из твоего коммента,так оно и есть!
Исходя из твоего коммента,так оно и есть!
А так, Помазун четверку бы вытаскивал
А так, Помазун четверку бы вытаскивал