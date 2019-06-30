Червиченко: «Отмашка Адриано тянула на удаление больше, чем фол Набабкина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко разобрал эпизод с удалением в поединке Кубка Париматч Премьер, в котором «красно-белые» обыграли ЦСКА (3:1).

Первая половина встречи была интересной, хотя каждая из команд забила по «дураку» (смеётся). Накал матча чувствовался вплоть до концовки первого тайма, когда судья всё испортил. Я думал, что в Австрии арбитры работают получше, а тут оказался такой же, как и наши (смеётся). Но если наши осознанно совершают подобные ошибки, то он просто так испортил дерби своим решением.