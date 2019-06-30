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Червиченко: «Отмашка Адриано тянула на удаление больше, чем фол Набабкина»

30 июня 2019, 23:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко разобрал эпизод с удалением Кирилла Набабкина в поединке Кубка Париматч Премьер, в котором «красно-белые» обыграли ЦСКА (3:1).

Первая половина встречи была интересной, хотя каждая из команд забила по «дураку» (смеётся). Накал матча чувствовался вплоть до концовки первого тайма, когда судья всё испортил. Я думал, что в Австрии арбитры работают получше, а тут оказался такой же, как и наши (смеётся). Но если наши осознанно совершают подобные ошибки, то он просто так испортил дерби своим решением.

В равных составах и во втором тайме был бы интересный футбол, а в итоге мы можем лишь констатировать то, что в большинстве «Спартак» сильнее ЦСКА. Но Адриано нужно было удалять, как и Кирилла Набабкина. Более того, отмашка бразильца куда больше тянула на красную, нежели фол защитника ЦСКА.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy ответил beloff
   514 / 686
вчера в 18:19
Кони Набабкина защищают, хотя он в куй не дул на всех болел, в том числе и на поняшек.
А главный конь - это Червиченко? ))))))))))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ОлегаТэ
   103 / 686
вчера в 09:50
А вдруг не "чуть"? Может поэтому дикошарик и взбеленился? ;)
А хрен его знает ,может и попал разок куда надо ?! )))))))))))))))))))))))))))))))))
beloff
beloff
   302 / 686
вчера в 09:50
Кони Набабкина защищают, хотя он в куй не дул на всех болел, в том числе и на поняшек.
mihaluch
mihaluch
   42 / 686
вчера в 08:49
Про Россию много разных слухов ходит,например, что спартаковские фаны в случае поражения могут убить судью. Вот судья и испугался.
viking88
viking88 ответил Юрниекс
   102 / 686
вчера в 08:36
Все кто в футболе понимает,это и без него знают. Так же как и в игре с Ростовом, при честном судействе ,крючкохвостые 0-4 должны были получать. Но...Федун приехал...Еще наш чем не начался, а он уже бабки теряет и теряет. Ну на 5-6 туров хватит, а потом Федун по вагонам будет с баяном ходить...А хрюшатник будет в ФНЛ..
    viking88
    viking88
       102 / 686
    вчера в 08:35
      rubinovyi2
      rubinovyi2 ответил cska plus
         48 / 686
      вчера в 08:18
      Червь должен понимать, что делал федун на стадионе с чемоданчиком в руках.
      А Гинер,по по складу характера,зажал свой чемоданчик?))
      Исходя из твоего коммента,так оно и есть!
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ ответил Алексей Коротеев
         138 / 686
      вчера в 06:41
      Фол Набабкина ? Да он чуть не отимел Луиску ! И ты это называешь всего лишь " фолом" ??? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      А вдруг не "чуть"? Может поэтому дикошарик и взбеленился? ;)
      cska plus
      cska plus
         3 / 686
      вчера в 04:34
      Червь должен понимать, что делал федун на стадионе с чемоданчиком в руках.
      Юрниекс
      Юрниекс
         175 / 686
      вчера в 00:49
      Все кто в футболе понимает,это и без него знают. Так же как и в игре с Ростовом, при честном судействе ,крючкохвостые 0-4 должны были получать. Но...Федун приехал...Еще наш чем не начался, а он уже бабки теряет и теряет. Ну на 5-6 туров хватит, а потом Федун по вагонам будет с баяном ходить...А хрюшатник будет в ФНЛ..
      Jum13
      Jum13 ответил МКС
         21 / 686
      вчера в 00:38
      Кабылам еще повезло что Лом ворота перепутал А так, Помазун четверку бы вытаскивал
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
           103 / 686
        вчера в 00:34
        Фол Набабкина ? Да он чуть не отимел Луиску ! И ты это называешь всего лишь " фолом" ??? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        kingoffam
        kingoffam
           507 / 686
        30 июня в 23:55
        Только на соккере постят эту жабу.Чтобы время от времени подкидывал фекалий.
        311
        311
           25 / 686
        30 июня в 23:41
        В итоге спартачи больше опозорились, чем победили! Что в общем-то не новость!)
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Морозовский
           8 / 686
        30 июня в 23:36
        дружище,это не финал лч,отмашки тут после свисстка разрешены
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           8 / 686
        30 июня в 23:34
          Jum13
          Jum13
             21 / 686
          30 июня в 23:28
            МКС
            МКС
               22 / 686
            30 июня в 23:25
            Кабылам еще повезло что Лом ворота перепутал

            А так, Помазун четверку бы вытаскивал
            Красно Синий воин
            Красно Синий воин
               28 / 686
            30 июня в 23:21
            Верно говорит Червиченко. Хрякам с ЦСКА повезло, что арбитр удалил одного Набабкина, а Луиса Адриано за явный ответный удар почему-то не наказал
            Морозовский
            Морозовский
               15 / 686
            30 июня в 23:20
            Адриано 100% удалять надо было.
            Footbolista
            Footbolista
               4 / 686
            30 июня в 23:19
            Футбол смотрели вообще?...какая красная?...Наглобабкин получил вторую желтую...
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