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«Зенит» продолжает доминировать. Итоги июньского КП

сегодня, 09:31

Уважаемые посетители сайта!  

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь. Первый месяц лета обернулся триумфом для фаната «Зенита» Принца тарасовского! Также нельзя не отметить, что еще один поклонник действующих чемпионов России оказался у входа в первую тройку - Литейный 4. Вот так видим, что, как и на футбольных полях, в баталиях конкурса прогнозов петербуржцы пока явно выигрывают дуэль у своих конкурентов.

1-е место - Принц тарасовский

2-е место - No pupsiks

3-е место - Байкал-38

4-е место - Литейный 4

5-е место - STVA 1

6-е место - ДСА

7-е место - Klaksvikar Itrottarselag

8-е место - Averoniy

9-е место - Eddja

10-е место - АС35

11-е место - Binger

12-е место - GreeM

13-е место - Zenit_84

14-е место - Bikcon

15-е место - КЭТиК

16-е место - drug01

17-е место - oncha

18-е место - beefs

19-е место - борька

20-е место - Alvish

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   69 / 673
сегодня в 16:02
Зенит доминирует всегда и везде
Литейный 4
Литейный 4 ответил LOpp
   1 / 673
сегодня в 13:03
«Литейный» продолжает доминировать. Итоги июньского КП
LOpp
LOpp
   9 / 673
сегодня в 13:02
2-е место - No pupsiks
тоже болельщики Зенита, и его тоже ВНЕЗАПНО зовут Степка))
LOpp
LOpp
   9 / 673
сегодня в 13:00
«Литейный» продолжает доминировать. Итоги июньского КП
ziborock
ziborock
   25 / 673
сегодня в 11:15
Пупсики и принцы соревнуются между собой в праве запостить как можно больше фоток со свиньями и прочим!)))
Vave666
Vave666 ответил viking88
   669 / 673
сегодня в 10:18
имея десятки клонов, поэтому ничего удивительного
Но оценивается то каждый аккаунт отдельно! Какая разница сколько клонов??
Морозовский
Морозовский
   16 / 673
сегодня в 10:02
Снова "Зенит" опозорился.
Николай 86
Николай 86
   329 / 673
сегодня в 09:53
А причем тут вообще зенит? Эта новость с их официального сайта? Я понимаю, что эти заголовки ради привлечения внимания, но такими способами - это уже дно днищенское. Автор новости недалеко ушел от тех, кто лидирует в этом списке
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 09:53
Раньше 30 тысячами можно было быть первым а теперь в пятой десятке, странно однако.
viking88
viking88
   110 / 673
сегодня в 09:40
имея десятки клонов, поэтому ничего удивительного
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 673
сегодня в 09:33
всех в игнор
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