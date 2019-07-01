«Зенит» продолжает доминировать. Итоги июньского КП

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь. Первый месяц лета обернулся триумфом для фаната «Зенита» Принца тарасовского! Также нельзя не отметить, что еще один поклонник действующих чемпионов России оказался у входа в первую тройку - Литейный 4. Вот так видим, что, как и на футбольных полях, в баталиях конкурса прогнозов петербуржцы пока явно выигрывают дуэль у своих конкурентов.
1-е место - Принц тарасовский
2-е место - No pupsiks
3-е место - Байкал-38
4-е место - Литейный 4
5-е место - STVA 1
6-е место - ДСА
7-е место - Klaksvikar Itrottarselag
8-е место - Averoniy
9-е место - Eddja
10-е место - АС35
11-е место - Binger
12-е место - GreeM
13-е место - Zenit_84
14-е место - Bikcon
15-е место - КЭТиК
16-е место - drug01
17-е место - oncha
18-е место - beefs
19-е место - борька
20-е место - Alvish
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
тоже болельщики Зенита, и его тоже ВНЕЗАПНО зовут Степка))
тоже болельщики Зенита, и его тоже ВНЕЗАПНО зовут Степка))