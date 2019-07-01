«Зенит» продолжает доминировать. Итоги июньского КП

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь. Первый месяц лета обернулся триумфом для фаната «Зенита» Принца тарасовского! Также нельзя не отметить, что еще один поклонник действующих чемпионов России оказался у входа в первую тройку - Литейный 4. Вот так видим, что, как и на футбольных полях, в баталиях конкурса прогнозов петербуржцы пока явно выигрывают дуэль у своих конкурентов.

1-е место - Принц тарасовский

2-е место - No pupsiks

3-е место - Байкал-38

4-е место - Литейный 4

5-е место - STVA 1

6-е место - ДСА

7-е место - Klaksvikar Itrottarselag

8-е место - Averoniy

9-е место - Eddja

10-е место - АС35

11-е место - Binger

12-е место - GreeM

13-е место - Zenit_84

14-е место - Bikcon

15-е место - КЭТиК

16-е место - drug01

17-е место - oncha

18-е место - beefs

19-е место - борька

20-е место - Alvish

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».