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Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»

сегодня, 10:06

Новобранец «Ахмата» Денис Глушаков провёл первую тренировку в новом клубе. 

Бывший капитан «Спартака» станцевал лезгинку во время занятия. Ранее футболист поделился впечатлениями от города Грозный.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил Apsny
   88 / 673
сегодня в 16:42
А алкашей в ушанках и болотных сапогах?
Погалаю, на Кавказе немного иные культурные традиции
Apsny
Apsny ответил Gelious
   356 / 673
сегодня в 16:41
Ждем перфоманса с овцами
    Gelious
    Gelious
       88 / 673
    сегодня в 13:20
      Серж 5454
      Серж 5454
      сегодня в 12:51
      а после каждой победы осла в сарае ипать будет
      dzvinka
      dzvinka
         31 / 673
      сегодня в 12:17
      старого алкаша после баньки побегать заставили на камеру)))
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
         93 / 673
      сегодня в 12:14
      Клоун ! А эмблемку поцеловать не забыл ? Он ещё и танцует !
      Zenit_84
      Zenit_84
         82 / 673
      сегодня в 12:12
      Этим и будет заниматьмч
      КЭТиК
      КЭТиК
         97 / 673
      сегодня в 11:07
      Выделываться он мастер.
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         20 / 673
      сегодня в 10:56
      Первая установка главного тренера выполнена.
      Сразу влился.
      А уж наших на поле будет косить...Набабкин и рядом не стоял.
      Кинжал только ему не выдавайте-дров по пьяни может наломать.
      А за лезгинку и тачилу достойную подогнали.
      Пряники посыпались на "нового чеченца"
      stavr74
      stavr74
      сегодня в 10:48
      танцор диско
      Великолепный
      Великолепный ответил cska plus
         24 / 673
      сегодня в 10:39
      Так все помнят как Дениска говорил,
      Что ненавидит спартак
      112910415
      112910415
         42 / 673
      сегодня в 10:38
      большой успех чеченского футболиста !
      Faustello
      Faustello
         8 / 673
      сегодня в 10:27
      Танцует получше чем играет )))
      usk
      usk
      сегодня в 10:20
      А что он не сказал что с детства за Ахмат болеет ?
      cska plus
      cska plus
         3 / 673
      сегодня в 10:19
      Легко и просто поменял ромбик на нашивку Ахмата, лишний раз доказал свою ненависть к спартаку.
      cska plus
      cska plus
         3 / 673
      сегодня в 10:18
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           7 / 673
        сегодня в 10:16
        Онопко напомнил
        завоеватель кубка лиги наций
        завоеватель кубка лиги наций
           132 / 673
        сегодня в 10:13
          anfield1984
          anfield1984
             371 / 673
          сегодня в 10:13
          Сказочный футболист
          mihaluch
          mihaluch
             46 / 673
          сегодня в 10:12
          Был футболистом стал танцором.
          завоеватель кубка лиги наций
          завоеватель кубка лиги наций
             132 / 673
          сегодня в 10:11
          ну так больше он делать ничего не умеет хряк есть хряк
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