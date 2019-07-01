Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»

Новобранец «Ахмата» Денис Глушаков провёл первую тренировку в новом клубе.
Бывший капитан «Спартака» станцевал лезгинку во время занятия. Ранее футболист поделился впечатлениями от города Грозный.
Новобранец «Ахмата» Денис Глушаков провёл первую тренировку в новом клубе.
Бывший капитан «Спартака» станцевал лезгинку во время занятия. Ранее футболист поделился впечатлениями от города Грозный.
Сразу влился.
А уж наших на поле будет косить...Набабкин и рядом не стоял.
Кинжал только ему не выдавайте-дров по пьяни может наломать.
А за лезгинку и тачилу достойную подогнали.
Пряники посыпались на "нового чеченца"
Сразу влился.
А уж наших на поле будет косить...Набабкин и рядом не стоял.
Кинжал только ему не выдавайте-дров по пьяни может наломать.
А за лезгинку и тачилу достойную подогнали.
Пряники посыпались на "нового чеченца"
Что ненавидит спартак
Что ненавидит спартак