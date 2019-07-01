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«Манчестер Сити» презентовал новую форму

сегодня, 12:57

«Манчестер Сити» представил форму на грядущий сезон.


Ранее в Сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 16:12
Это как найди 10 отличий.
juvenale
juvenale
   48 / 673
сегодня в 16:05
больше бы подошла форма цвета нефти и обклеенная франклинами
allemz
allemz
   100 / 673
сегодня в 13:48
Пума тоже не айс, копернули форму у Бернли)
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