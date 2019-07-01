«Манчестер Сити» презентовал новую форму

«Манчестер Сити» представил форму на грядущий сезон.
THIS IS OUR CITY.
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— Manchester City (@ManCity) 1 июля 2019 г.
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NOW WE’RE REALLY HERE! 👊@pumafootball ❎ #mancity
HOME KIT: https://t.co/ddVRxCTPSK
AWAY KIT: https://t.co/x2qjPiGVha pic.twitter.com/gpT1DZUYBt
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Ранее в Сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон.
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