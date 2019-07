«Наполи» презентовал новую домашнюю форму на сезон-2019/20.

Комплект выполнен в традиционных бело-голубых цветах.

Calling all soccer fans! We’ve launched a brand storefront with @en_sscnapoli – the official destination for team merchandise. Visit the store at https://t.co/SQauJtF181. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/KWtVJ1CzGc