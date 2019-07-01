ЦСКА подтвердил аренду Шарлии

вчера, 18:50

ЦСКА подтвердил новость об аренде защитника «Славен Белупо» . Соглашение рассчитано до конца сезона. При этом у «армейцев» есть право выкупа 22-летнего хорвата. Сообщалось, что аренда обойдется «красно-синим» в 150 тысяч евро, а выкупить Шарлию можно будет за 750 тысяч.