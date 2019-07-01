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ЦСКА подтвердил аренду Шарлии

вчера, 18:50

ЦСКА подтвердил новость об аренде защитника «Славен Белупо» Звонимира Шарлии. Соглашение рассчитано до конца сезона. При этом у «армейцев» есть право выкупа 22-летнего хорвата. Сообщалось, что аренда обойдется «красно-синим» в 150 тысяч евро, а выкупить Шарлию можно будет за 750 тысяч.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   203 / 686
вчера в 21:26
"посмотрим, что это за Сухов"))) удачи!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   336 / 686
вчера в 21:23
Хорошо.
Великолепный
Великолепный
   23 / 686
вчера в 20:34
А мне понравился новичок Шарлия.
Предугадывал развитие событий, бегло читал игру и своевременно занимал именно то место, куда владеющий мячом мясной намеревался его отправить. Потенциальный новичок , похоже, владеет обостренным чутьем. За матч он не провалился ни разу, дальновидно перекрывал свободные коридоры, в зависимости от ситуаций выбирал между плотной опекой и плассировками. Причем и в близких к критическим моментах действовал спокойно, солидно. Даже когда команда осталась вдесятером, Звонимир не "посыпался". Скорее наоборот прибавил во внимании, собранности и, надо думать, окончательно вселил в тренерский штаб уверенность: этот поможет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   73 / 686
вчера в 20:30
Замена Родрино Бекао вроде бы успешная, сыграется, нужно время.
Удачных игр Звонимир в ЦСКА.
oFANATo
oFANATo
   52 / 686
вчера в 19:43
Удачи Звонимиру в ЦСКА.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   240 / 686
вчера в 19:35
Добро пожаловать в самый титулованный клуб России ЦСКА!
drug01
drug01
   69 / 686
вчера в 19:33
Добро пожаловать в коллектив!
spartach n1
spartach n1
   2 / 686
вчера в 19:16
Третий сорт не брак ))
cska plus
cska plus
   3 / 686
вчера в 18:59
Нормально, лишним не будет.
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