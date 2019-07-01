ЦСКА подтвердил аренду Шарлии

ЦСКА подтвердил новость об аренде защитника «Славен Белупо» Звонимира Шарлии. Соглашение рассчитано до конца сезона. При этом у «армейцев» есть право выкупа 22-летнего хорвата. Сообщалось, что аренда обойдется «красно-синим» в 150 тысяч евро, а выкупить Шарлию можно будет за 750 тысяч.
Предугадывал развитие событий, бегло читал игру и своевременно занимал именно то место, куда владеющий мячом мясной намеревался его отправить. Потенциальный новичок , похоже, владеет обостренным чутьем. За матч он не провалился ни разу, дальновидно перекрывал свободные коридоры, в зависимости от ситуаций выбирал между плотной опекой и плассировками. Причем и в близких к критическим моментах действовал спокойно, солидно. Даже когда команда осталась вдесятером, Звонимир не "посыпался". Скорее наоборот прибавил во внимании, собранности и, надо думать, окончательно вселил в тренерский штаб уверенность: этот поможет.
Предугадывал развитие событий, бегло читал игру и своевременно занимал именно то место, куда владеющий мячом мясной намеревался его отправить. Потенциальный новичок , похоже, владеет обостренным чутьем. За матч он не провалился ни разу, дальновидно перекрывал свободные коридоры, в зависимости от ситуаций выбирал между плотной опекой и плассировками. Причем и в близких к критическим моментах действовал спокойно, солидно. Даже когда команда осталась вдесятером, Звонимир не "посыпался". Скорее наоборот прибавил во внимании, собранности и, надо думать, окончательно вселил в тренерский штаб уверенность: этот поможет.
Удачных игр Звонимир в ЦСКА.
Удачных игр Звонимир в ЦСКА.