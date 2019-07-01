«Барселона» выкупит контракт Боатенга у «Сассуоло»

«Барселона» приняла решение подписать Кевина-Принса Боатенга на постоянной основе, сообщает Gazzetta Dello Sport. У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро.
Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло». Вторую часть прошлого сезона футболист играл за «Барселону» на правах аренды.
пхе-хе-хе, пардон вжу-вжу-вжу
пхе-хе-хе, пардон вжу-вжу-вжу
NGY 44 / 675
сегодня в 10:59
Бартомеу просто большой молодец!
Хосеп наконец-то прозрел и понял, что Барселоне для больших матчей, нужен МУЖЧИНА в команде, которого не хватало со времен отъезда Иньесты!
Ответить
ВАТА ХИ СЭЙ? КТО ПОНЯЛ? ААХА)
NGY 44 / 675
сегодня в 10:59
Бартомеу просто большой молодец!
Хосеп наконец-то прозрел и понял, что Барселоне для больших матчей, нужен МУЖЧИНА в команде, которого не хватало со времен отъезда Иньесты!
Ответить
ВАТА ХИ СЭЙ? КТО ПОНЯЛ? ААХА)
Хосеп наконец-то прозрел и понял, что Барселоне для больших матчей, нужен МУЖЧИНА в команде, которого не хватало со времен отъезда Иньесты!
Хосеп наконец-то прозрел и понял, что Барселоне для больших матчей, нужен МУЖЧИНА в команде, которого не хватало со времен отъезда Иньесты!