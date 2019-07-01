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«Барселона» выкупит контракт Боатенга у «Сассуоло»

вчера, 20:26

«Барселона» приняла решение подписать Кевина-Принса Боатенга на постоянной основе, сообщает Gazzetta Dello Sport. У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро.

Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло». Вторую часть прошлого сезона футболист играл за «Барселону» на правах аренды.

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Все комментарии
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций ответил Happyboy Barca
   113 / 686
вчера в 22:48
через месяц в китае за 50, а если серьезно то серьезно в этот слух поверят все коме фанов барсы
эта новость написана специально для мухи цокотухи чтоб не пожарил
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   70 / 686
вчера в 22:36
через месяц в китае за 50, а если серьезно то серьезно в этот слух поверят все коме фанов барсы
рус фан
рус фан
   84 / 686
вчера в 22:22
Боатенг все порешает, Бармалей жгет, хорошо бы это было по просьбе Вальверде.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   221 / 686
вчера в 22:18
Урвали таки топаря)
ДСА
ДСА
   143 / 686
вчера в 22:11
Очень недорого.
Ozabot
Ozabot
   388 / 686
вчера в 21:59
Наконец-то «Барселона» нашла себе достойного нападающего!
муха цокотуха
муха цокотуха ответил MESSIDGIN
вчера в 21:44
NGY NGY 44 / 675 сегодня в 10:59 Бартомеу просто большой молодец! Хосеп наконец-то прозрел и понял, что Барселоне для больших матчей, нужен МУЖЧИНА в команде, которого не хватало со времен отъезда Иньесты! Ответить ВАТА ХИ СЭЙ? КТО ПОНЯЛ? ААХА)
    муха цокотуха
    муха цокотуха
    вчера в 21:43
    Барселона ожидаемо начинает Сасуоло.)
    MESSIDGIN
    MESSIDGIN
       196 / 686
    вчера в 21:22
    NGY
    NGY 44 / 675
    сегодня в 10:59
    Бартомеу просто большой молодец!

    Хосеп наконец-то прозрел и понял, что Барселоне для больших матчей, нужен МУЖЧИНА в команде, которого не хватало со времен отъезда Иньесты!

    Ответить



    ВАТА ХИ СЭЙ? КТО ПОНЯЛ? ААХА)
    Romeo 777
    Romeo 777
       298 / 686
    вчера в 21:03
    Странный трансфер...
    NGY
    NGY
       43 / 686
    вчера в 20:59
    Бартомеу просто большой молодец!

    Хосеп наконец-то прозрел и понял, что Барселоне для больших матчей, нужен МУЖЧИНА в команде, которого не хватало со времен отъезда Иньесты!
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       95 / 686
    вчера в 20:47
    У Бартомеу похоже поехали катушки окончательно...
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций
       113 / 686
    вчера в 20:46
    "Вторую часть прошлого сезона футболист играл за «Барселону» на правах аренды." !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! соккер он играл вторую часть сезона или провел?????????????? пишите что вторую часть сезона он протирал трусы на лавке
    dimagas1
    dimagas1
       146 / 686
    вчера в 20:31
    На лавку у них что нет молодого игрока на перспективу?Хде их вяликая кантер?
    Питер Ман
    Питер Ман
       62 / 686
    вчера в 20:28
    Из Сассуоло надо переходить к пупсикам или в ростов, но не в Барсу
    valera666
    valera666
       199 / 686
    вчера в 20:28
    замена Неймару
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