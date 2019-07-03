Иванович: «Сил достаточно, чтобы побороться за Суперкубок»

Защитник «Зенита» рассказал о предсезонной подготовке петербургской команды.

У нас было две группы футболистов — те, кто завершил сезон раньше, успели отдохнуть, а также сборники, которые отдохнули меньше. Последние две недели мы упорно работали вместе. Не скажу, что готовы на сто процентов, но достаточно, чтобы побороться за Суперкубок.



Отличия от предыдущих сборов? Летняя предсезонка в целом похожа одна на другую. У нас будет достаточное количество матчей перед Лигой чемпионов. В первую очередь важно хорошо начать чемпионат.