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Иванович: «Сил достаточно, чтобы побороться за Суперкубок»

сегодня, 11:23

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о предсезонной подготовке петербургской команды.

У нас было две группы футболистов — те, кто завершил сезон раньше, успели отдохнуть, а также сборники, которые отдохнули меньше. Последние две недели мы упорно работали вместе. Не скажу, что готовы на сто процентов, но достаточно, чтобы побороться за Суперкубок.

Отличия от предыдущих сборов? Летняя предсезонка в целом похожа одна на другую. У нас будет достаточное количество матчей перед Лигой чемпионов. В первую очередь важно хорошо начать чемпионат.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   46 / 699
сегодня в 12:00
Побороться за суперкубок, хорошо начать чемпионат. Всё по силам нынешнему "Зениту".
КЭТиК
КЭТиК
   136 / 699
сегодня в 11:48
Главное вначале все силы не потратить.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 699
сегодня в 11:32
По моему у вас три группы футболистов и накупают четвертую, чуть помоложе
drug01
drug01
   72 / 699
сегодня в 11:27
Желаем удачи
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