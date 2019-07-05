Игнатьев: «Смолов даже спросил у Мурило, играл ли тот раньше в атаке»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от бразильского новичка команды Мурило Серкейры.
На сборах его наигрывали в центре обороны. Кстати, парень производит неплохое впечатление. Мощный, неуступчивый, особенно в верховых единоборствах. А с мячом работает так, что Федя Смолов спросил: «Ты раньше в атаке играл?»
Мурило не лупит абы куда, а дорожит мячом, всё через пас. Бразильская школа! Но какое-то время ему, конечно, потребуется на адаптацию.
Напомним, 22-летний футболист перешёл в «Локомотив» из «Крузейро».