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Игнатьев: «Смолов даже спросил у Мурило, играл ли тот раньше в атаке»

сегодня, 02:05

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от бразильского новичка команды Мурило Серкейры.

На сборах его наигрывали в центре обороны. Кстати, парень производит неплохое впечатление. Мощный, неуступчивый, особенно в верховых единоборствах. А с мячом работает так, что Федя Смолов спросил: «Ты раньше в атаке играл?» 

Мурило не лупит абы куда, а дорожит мячом, всё через пас. Бразильская школа! Но какое-то время ему, конечно, потребуется на адаптацию.

Напомним, 22-летний футболист перешёл в «Локомотив» из «Крузейро».

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   138 / 698
сегодня в 02:57
Уже защитники лучше Феди играют в нападении.
beefs
beefs
   68 / 698
сегодня в 02:39
Велика страна Бразилия, всем хватает футболистов...
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