Игнатьев: «Смолов даже спросил у Мурило, играл ли тот раньше в атаке»

Защитник «Локомотива» поделился впечатлениями от бразильского новичка команды .

На сборах его наигрывали в центре обороны. Кстати, парень производит неплохое впечатление. Мощный, неуступчивый, особенно в верховых единоборствах. А с мячом работает так, что Федя Смолов спросил: «Ты раньше в атаке играл?»

Мурило не лупит абы куда, а дорожит мячом, всё через пас. Бразильская школа! Но какое-то время ему, конечно, потребуется на адаптацию.