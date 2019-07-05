Сантос: «Халк посоветовал мне перейти в „Зенит“»

Новобранец «Зенита» признался, что на переход в российский клуб его подтолкнул экс-форвард «сине-бело-голубых» Халк.

Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге. Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово.

Мне кажется, что нас с Халком объединяет простота, в хорошем смысле этого слова. А еще харизма, которая свойственна всем уроженцам нашего штата. Мы — те люди, которые любят приносить радость и позитивные эмоции другим. Думаю, это главное, что нас объединяет.

В городе я еще не успел ничего посмотреть. Но Халк говорил мне про Петербург, что это очень большой и очень туристический город. Сразу понятно, что это настоящий европейский город, поэтому переехать сюда и влиться в его жизнь будет несложно.