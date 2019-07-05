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Сантос: «Халк посоветовал мне перейти в „Зенит“»

сегодня, 00:16

Новобранец «Зенита» Дуглас Сантос признался, что на переход в российский клуб его подтолкнул экс-форвард «сине-бело-голубых» Халк.

Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге. Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово.

Мне кажется, что нас с Халком объединяет простота, в хорошем смысле этого слова. А еще харизма, которая свойственна всем уроженцам нашего штата. Мы — те люди, которые любят приносить радость и позитивные эмоции другим. Думаю, это главное, что нас объединяет.

В городе я еще не успел ничего посмотреть. Но Халк говорил мне про Петербург, что это очень большой и очень туристический город. Сразу понятно, что это настоящий европейский город, поэтому переехать сюда и влиться в его жизнь будет несложно. 

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Alladins
   9 / 697
сегодня в 01:24
А Халк то какого бока в сборной Аргентины должен играть?
Неслабо у меня клинануло. Бразилы - точно не блистали. Жаль хороший , даже очень хороший игрок.
Detroit_07
Detroit_07 ответил Leha-ha50
   668 / 697
сегодня в 01:19
Глядя , как играет Аргентина в последние году, всегда удивлялся отсутствию Халка в основе. Ведь такие бездари за сборную играют - просто ужас!
Не важно как Аргентина играет, Халк им не поможет. А почему думаю ты уже понял.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   54 / 697
сегодня в 01:17
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Leha-ha50
       46 / 697
    сегодня в 01:14
    Глядя , как играет Аргентина в последние году, всегда удивлялся отсутствию Халка в основе. Ведь такие бездари за сборную играют - просто ужас!
    Лёха,Халк вроде бразил?
    wingback
    wingback
       202 / 697
    сегодня в 01:09
    В обратном направлении можно эрнаню отправить. Как раз для пердива...
    Alladins
    Alladins ответил Leha-ha50
       79 / 697
    сегодня в 00:52
    Глядя , как играет Аргентина в последние году, всегда удивлялся отсутствию Халка в основе. Ведь такие бездари за сборную играют - просто ужас!
    А Халк то какого бока в сборной Аргентины должен играть?
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       46 / 697
    сегодня в 00:51
    — У Вас есть сыр дорблю?
    — А что это?
    — Это сыр с синей плесенью.
    — Сыра нет. Есть корюшка дорблю и булка дорблю.
    11-и метровый
    11-и метровый
       147 / 697
    сегодня в 00:51
    Халк дурного не посоветует.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 697
    сегодня в 00:26
    Глядя , как играет Аргентина в последние году, всегда удивлялся отсутствию Халка в основе. Ведь такие бездари за сборную играют - просто ужас!
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER
       92 / 697
    сегодня в 00:20
    А еще в Зените играет мега нападающий Заболотный.)))/шутка/
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