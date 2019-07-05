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З. Бакаев: «10-й номер мне доверили руководство и тренерский штаб»

сегодня, 00:42

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о поражении  от «Краснодара» в матче Кубка «Матч Премьер».

Сбор сбором, а проигрывать всегда неприятно. Даже если бы это был не турнир. Всегда хочется выигрывать.

Мы проиграли. Здесь не может быть никаких ощущений. Позитивных там... Негативные ощущения. Будем делать выводы. И в следующий раз сделаем все, чтобы этого не повторилось.

10-й номер – мой. Мне его доверили руководство и тренерский штаб. Пусть это останется секретом – как я получил номер. Мне без разницы, кто под этим номером играл. Промес или еще кто-то. Не смотрю на других, уверен в себе. Для меня Квинси – не потолок.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Спартак М  Бакаев Зелимхан  Промес Квинси
Источник: Sport-express.ruРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Gruznoff
Gruznoff
   245 / 697
сегодня в 01:24
Какая разница под каким номером в спартаке позориться?
морозз
морозз
   16 / 697
сегодня в 01:02
Есть амбиции, скорость принятия решения, великолепная обводка...пусть лучше Промес говорит что играл под твоим номером!
Башмакоса
Башмакоса
сегодня в 00:46
Молодец! Дерзай парень!)
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