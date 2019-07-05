З. Бакаев: «10-й номер мне доверили руководство и тренерский штаб»

Полузащитник «Спартака» рассказал о поражении от «Краснодара» в матче Кубка «Матч Премьер».

Сбор сбором, а проигрывать всегда неприятно. Даже если бы это был не турнир. Всегда хочется выигрывать.

Мы проиграли. Здесь не может быть никаких ощущений. Позитивных там... Негативные ощущения. Будем делать выводы. И в следующий раз сделаем все, чтобы этого не повторилось.

10-й номер – мой. Мне его доверили руководство и тренерский штаб. Пусть это останется секретом – как я получил номер. Мне без разницы, кто под этим номером играл. Промес или еще кто-то. Не смотрю на других, уверен в себе. Для меня Квинси – не потолок.