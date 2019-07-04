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Кононов: «Игроки впервые почувствовали, что такое нагрузки на самом деле»

сегодня, 23:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Рулевой «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Краснодара» в рамках Кубка «Матч Премьер».

Итог турнира, если брать результат, — плохой. Мы его не выиграли. Но что касается игры, то мы уже выходим на определенный уровень. Чем можно быть довольным? Второй тайм с «Ростовом», определенные моменты игры с ЦСКА. И сегодня неплохо провели второй тайм, также понравились определенные моменты во втором тайме.

Игроки впервые почувствовали, что такое нагрузки на самом деле. И почувствовали, как играть и добиваться результата на тяжелых ногах и с тяжелой головой. Мне было очень интересно посмотреть на то, как каждый из них справлялся с этим. И как справлялись? По-разному.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Кононов Олег  Стадион «Шпаркассе Пеллау»
Источник: Sport24.ruРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   27 / 698
сегодня в 23:50
Заметил , что у Кононова на все и всегла есть отговорка...
11-и метровый
11-и метровый
   152 / 698
сегодня в 23:47
Что же будет в ЛЕ со Шкендией?
mihaluch
mihaluch
   52 / 698
сегодня в 23:40
"На тяжелых ногах и с тяжелой головой".С похмелья что-ли учатся играть и добиваться результата.
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