Кононов: «Игроки впервые почувствовали, что такое нагрузки на самом деле»

Рулевой «Спартака» прокомментировал поражение от «Краснодара» в рамках Кубка «Матч Премьер».

Итог турнира, если брать результат, — плохой. Мы его не выиграли. Но что касается игры, то мы уже выходим на определенный уровень. Чем можно быть довольным? Второй тайм с «Ростовом», определенные моменты игры с ЦСКА . И сегодня неплохо провели второй тайм, также понравились определенные моменты во втором тайме.

Игроки впервые почувствовали, что такое нагрузки на самом деле. И почувствовали, как играть и добиваться результата на тяжелых ногах и с тяжелой головой. Мне было очень интересно посмотреть на то, как каждый из них справлялся с этим. И как справлялись? По-разному.