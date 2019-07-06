Рейнгольд: «„Спартак“ будет бодаться за пятое-шестое место»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от нового сезона для «красно-белых».

«Спартак» занял третье место на Кубке Париматч Премьер, который завершился несколько дней назад, набрав 3 очка в 3 матчах.

С прошедшим сезоном я сравнивать «Спартак» не хочу. Совершенно очевидно, что «Спартак» будет неконкурентоспособен. Понсе пока не производит впечатления. Пока это ноль. Должной замены Промесу и Зе Луишу, которые решали судьбы матчей, я не вижу. Ну, будет «Спартак» бодаться за пятое-шестое место.