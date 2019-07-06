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Рейнгольд: «„Спартак“ будет бодаться за пятое-шестое место»

сегодня, 17:44

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от нового сезона для «красно-белых».

«Спартак» занял третье место на Кубке Париматч Премьер, который завершился несколько дней назад, набрав 3 очка в 3 матчах.

С прошедшим сезоном я сравнивать «Спартак» не хочу. Совершенно очевидно, что «Спартак» будет неконкурентоспособен. Понсе пока не производит впечатления. Пока это ноль. Должной замены Промесу и Зе Луишу, которые решали судьбы матчей, я не вижу. Ну, будет «Спартак» бодаться за пятое-шестое место.

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Все комментарии
морозз
морозз
   16 / 710
сегодня в 19:01
За Спартак не стыдно, стыдно за красно белого маразматика Рейнгольда!
За Зенит тоже не стыдно, стыдно за мульти маразматика Гену Орлова!
parallels
parallels
   15 / 710
сегодня в 18:51
им бодаться, как бы, нечем. но могут визжать.
Nikola45
Nikola45
   110 / 710
сегодня в 18:49
А может и 10-12 место )) Чего мы ему чистосердечно желаем ))
Белов Андрей
Белов Андрей
сегодня в 18:44
Валерий Рейнгольд: «Спартак»будет бодаться.за пятое-шестое место в ФНЛ!!!
КЭТиК
КЭТиК
   150 / 710
сегодня в 18:43
Рейнгольд ошибается.
oFANATo
oFANATo
   42 / 710
сегодня в 18:36
Опять свиньи пятые.
cska plus
cska plus
   11 / 710
сегодня в 18:18
Достал этот позорный спартак деда, доведут старика.
МКС
МКС
   22 / 710
сегодня в 18:13
Всегда интересовало

Зачем Спартаку такие ветераны

Дали старику подачку - хвалит

Дали пинка за постоянные упреки - злословит

Валера, команду надо любить за ромбик, а не за пенсию
beefs
beefs
   70 / 710
сегодня в 18:13
Это его законное иесто
Павел Амурский
Павел Амурский
   113 / 710
сегодня в 18:11
Борьба за выживание - самый оптимистический прогноз для свиней.
klaunt
klaunt
   292 / 710
сегодня в 18:09
зачем сПАРТАКУ новые игроки, они опять все деньги в судей вложили
Footbolista
Footbolista
   4 / 710
сегодня в 18:07
11-и метровый
11-и метровый
   58 / 710
сегодня в 18:07
Рейнгольд опять переоценивает свиней, их задача - пердив.
VV V
VV V
   114 / 710
сегодня в 18:06
Очень оптимистично, очень....вообще-то Спартак должен бороться за выживание с тренером пиджаком !
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 710
сегодня в 18:02
А старикан то - ОПТИМИСТ!!!
Байкал-38
Байкал-38
   40 / 710
сегодня в 18:00
Не расстраивайте старика, оправдайте его надежды! А что 6 место в последние годы тоже отбор в ЛЕ!
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 710
сегодня в 17:55
Старик своих решил немного взбодрить, рассказав фантазию про 5 - 6 место. Мы то все знаем, что свиньи будут ниже 8 места. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
   55 / 710
сегодня в 17:53
И то ещё в лучшем случае,если повезёт.
311
311
   36 / 710
сегодня в 17:50
Это в лучшем случае, а так ближе к пердиву конечно
VIPded
VIPded
   108 / 710
сегодня в 17:48
Бороться будет, но седьмое место выборит...)))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   123 / 710
сегодня в 17:47
В гену орлова превратился старик
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