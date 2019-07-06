Рейнгольд: «„Спартак“ будет бодаться за пятое-шестое место»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от нового сезона для «красно-белых».
«Спартак» занял третье место на Кубке Париматч Премьер, который завершился несколько дней назад, набрав 3 очка в 3 матчах.
С прошедшим сезоном я сравнивать «Спартак» не хочу. Совершенно очевидно, что «Спартак» будет неконкурентоспособен. Понсе пока не производит впечатления. Пока это ноль. Должной замены Промесу и Зе Луишу, которые решали судьбы матчей, я не вижу. Ну, будет «Спартак» бодаться за пятое-шестое место.
За Зенит тоже не стыдно, стыдно за мульти маразматика Гену Орлова!
За Зенит тоже не стыдно, стыдно за мульти маразматика Гену Орлова!
Зачем Спартаку такие ветераны
Дали старику подачку - хвалит
Дали пинка за постоянные упреки - злословит
Валера, команду надо любить за ромбик, а не за пенсию
Зачем Спартаку такие ветераны
Дали старику подачку - хвалит
Дали пинка за постоянные упреки - злословит
Валера, команду надо любить за ромбик, а не за пенсию