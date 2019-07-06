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Вартапетов: «Боккетти - один из лучших легионеров в истории „Спартака“»

сегодня, 17:30

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал уход из клуба защитника Сальваторе Боккетти.

«Сальва, один из лучших легионеров в истории клуба! С первого дня стал своим, дано не каждому! Грустно, но жизнь продолжается», — говорится в сообщении Вартапетова.

32-летний Боккетти сегодня расторг договор с «красно-белыми» по обоюдному согласию сторон.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 710
сегодня в 18:27
Боккетти клиент Вартапетова из лазарета не вылазил, поэтому Миша хорошо его знает.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   586 / 710
сегодня в 18:16
У меня товарищ фанат Спартака со стажем (в отличие от местных он объективен) дык он постоянно его поносил, мол один из худших, дал ему погоняло Сальвадор Впакете)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   49 / 710
сегодня в 18:16
Все выше, и выше, и выше
Стремится в термометре ртуть.
И в каждом больном, что не дышит -
Есть нашей заслуги чуть-чуть!

Припев:(медленно,с чувством...)

Эх,мне бы тренерский свисток , лицензию заветную
И тогда искать меня в клистирной не советую.
jilbar
jilbar
   193 / 710
сегодня в 18:09
Стыдно за спартак!
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 710
сегодня в 18:07
Это заявление для тех, кто "смотрит" футбол по радио!!!
МапС
МапС
   215 / 710
сегодня в 18:03
Травмапетов всё правильно сказал. С Боккетти у него проблем было не много. Сальва молодец! Боец!
Begemott
Begemott
   59 / 710
сегодня в 17:32
У свиней уже доктора определяют класс игрока, сначала это делал доктор Лю с помощью своих анализов, теперь Варпетов по не понятной системе.
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