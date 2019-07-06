Вартапетов: «Боккетти - один из лучших легионеров в истории „Спартака“»

сегодня, 17:30

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал уход из клуба защитника Сальваторе Боккетти.

«Сальва, один из лучших легионеров в истории клуба! С первого дня стал своим, дано не каждому! Грустно, но жизнь продолжается», — говорится в сообщении Вартапетова.

32-летний Боккетти сегодня расторг договор с «красно-белыми» по обоюдному согласию сторон.