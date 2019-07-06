Вартапетов: «Боккетти - один из лучших легионеров в истории „Спартака“»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал уход из клуба защитника Сальваторе Боккетти.
«Сальва, один из лучших легионеров в истории клуба! С первого дня стал своим, дано не каждому! Грустно, но жизнь продолжается», — говорится в сообщении Вартапетова.
32-летний Боккетти сегодня расторг договор с «красно-белыми» по обоюдному согласию сторон.
Стремится в термометре ртуть.
И в каждом больном, что не дышит -
Есть нашей заслуги чуть-чуть!
Припев:(медленно,с чувством...)
Эх,мне бы тренерский свисток , лицензию заветную
И тогда искать меня в клистирной не советую.
Стремится в термометре ртуть.
И в каждом больном, что не дышит -
Есть нашей заслуги чуть-чуть!
Припев:(медленно,с чувством...)
Эх,мне бы тренерский свисток , лицензию заветную
И тогда искать меня в клистирной не советую.