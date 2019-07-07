Судья матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси и Меделя

Главный арбитр матча Кубка Америки Аргентина — Чили (2:1) Марио Альберто Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил решение об удалении аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом.
Также де Вивар объяснил и красную карточку полузащитника сборной Чили Гари Меделя.
Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Жёсткие удары соперника в грудь и руку, прежде чем его остановили партнёры по команде.
Что там было? Два игрока обоюдно оскорбляли друг друга, при этом не распуская рук толкали друг друга грудью, явно намекая, что драки не будет. Нормальная реакция обоим по жёлтой с жёстким разговором. Если повторное повторится, то красная.
Судья клоун! А вы ещё наших ругаете!!!
Что там было? Два игрока обоюдно оскорбляли друг друга, при этом не распуская рук толкали друг друга грудью, явно намекая, что драки не будет. Нормальная реакция обоим по жёлтой с жёстким разговором. Если повторное повторится, то красная.
Судья клоун! А вы ещё наших ругаете!!!
- Боже, какой жалкий судейка! Я никогда не объясняюсь и не оправдываюсь!
- Боже, какой жалкий судейка! Я никогда не объясняюсь и не оправдываюсь!