Судья матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси и Меделя

Главный арбитр матча Кубка Америки Аргентина — Чили (2:1) Марио Альберто Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил решение об удалении аргентинского нападающего .

Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом.

Также де Вивар объяснил и красную карточку полузащитника сборной Чили .

Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Жёсткие удары соперника в грудь и руку, прежде чем его остановили партнёры по команде.