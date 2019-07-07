ГлавнаяНовости

Судья матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси и Меделя

сегодня, 11:13
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Главный арбитр матча Кубка Америки Аргентина — Чили (2:1) Марио Альберто Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил решение об удалении аргентинского нападающего Лионеля Месси

Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом.

Также де Вивар объяснил и красную карточку полузащитника сборной Чили Гари Меделя

Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Жёсткие удары соперника в грудь и руку, прежде чем его остановили партнёры по команде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Назначены арбитры на финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу
05 июля Комментарии4
Аргентина запросила аудио переговоров судей в матче с Бразилией
04 июля Комментарии21
Федерация Аргентины подала жалобу на судейство в игре с Бразилией
04 июля Комментарии37
«Ростелеком» готов к внедрению VAR в РПЛ с первого тура
24 июня Комментарии8
УЕФА повысил категорию у Иванова и понизил у Безбородова
18 июня Комментарии15
Безбородов и Еськов получили назначения на матчи отбора к Евро-2020
09 июня Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
   108 / 738
сегодня в 12:56
Степень агрессии трактовать - право судьи.
Байкал-38
Байкал-38
   47 / 738
сегодня в 12:42
Судья таким объяснением ещё больше утопил себя!
Что там было? Два игрока обоюдно оскорбляли друг друга, при этом не распуская рук толкали друг друга грудью, явно намекая, что драки не будет. Нормальная реакция обоим по жёлтой с жёстким разговором. Если повторное повторится, то красная.
Судья клоун! А вы ещё наших ругаете!!!
амурец
амурец
   51 / 738
сегодня в 12:36
Правильно сделал
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 738
сегодня в 11:54
Месси удаление заслужил.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   552 / 738
сегодня в 11:42
Соперники друг друга оскорбляют чуть ли не при каждой возможности, и никогда за это красная не даётся. Тут судья очевидно клоун
Морозовский
Морозовский
   6 / 738
сегодня в 11:38
УЧё разорались-то? У нас за стычки без мяча сроки паяют, а тут карточка, красная!
Faustello
Faustello
   4 / 738
сегодня в 11:27
Лампочкин:
- Боже, какой жалкий судейка! Я никогда не объясняюсь и не оправдываюсь!
d_fincher
d_fincher
   68 / 738
сегодня в 11:20
Барсофаны по всему интернету уже набросились на судью. Обвиняют его во всех грехах, будто это он бездарно проиграл очередной Кубок Америки.
Эллочка
Эллочка
   54 / 738
сегодня в 11:15
разве судья о себе плохо скажет?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100