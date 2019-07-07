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Петрачи: «Если бы моим тренером был Фонсека, карьера сложилась бы иначе»

сегодня, 13:02

Новый спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи поделился мнением о Паулу Фонсеке, который возглавил «волков» в июне.

Буду говорить честно. Паулу Фонсека меня очень впечатлил. Я следил за ним в последние несколько лет, поскольку был один игрок «Шахтера», которого я хотел привезти в Турин. И вот наблюдая за ним, я увидел, как играет команда Фонсеки.

Я увидел уровень тренера, его идея игры четко прослеживалась. Плотная, агрессивная команда, которая мгновенно возвращает мяч. Это менталитет, который я люблю. Когда я был футболистом и выступал в Серии А, я хотел бы иметь такого тренера, как Фонсека. Возможно, моя карьера сложилась бы по-другому.

Отметим, что ранее Петрачи работал спортивным директором в «Торино».

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RMUKMU
RMUKMU
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сегодня в 13:51
Успехи Фонсеки были видны невооружённым глазом. Шахтар в ЛЧ отлично выступал.
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