В «Рубин» могут перейти два игрока «Зенита»

сегодня, 13:10

Сообщается, что полузащитник «Зенита» и нападающий петербуржцев могут перейти в «Рубин».

Казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда. Сам Джорджевич хочет остаться в «Арсенале», в котором провел прошлый сезон и добился с тульским клубом выхода в Лигу Европы. 24-летний футболист в 27 играх прошлого сезона забил за «Арсенал» девять голов и отдал шесть результативных передач.