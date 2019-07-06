В «Рубин» могут перейти два игрока «Зенита»

Сообщается, что полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин».
Казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда. Сам Джорджевич хочет остаться в «Арсенале», в котором провел прошлый сезон и добился с тульским клубом выхода в Лигу Европы. 24-летний футболист в 27 играх прошлого сезона забил за «Арсенал» девять голов и отдал шесть результативных передач.
У зени их 50 человек таких,которые не нужны и даром не кому
++++ еще ща накупят состава на три минимум(!!
У зени их 50 человек таких,которые не нужны и даром не кому
++++ еще ща накупят состава на три минимум(!!