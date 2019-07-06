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В «Рубин» могут перейти два игрока «Зенита»

сегодня, 13:10

Сообщается, что полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин».

Казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда. Сам Джорджевич хочет остаться в «Арсенале», в котором провел прошлый сезон и добился с тульским клубом выхода в Лигу Европы. 24-летний футболист в 27 играх прошлого сезона забил за «Арсенал» девять голов и отдал шесть результативных передач.

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BZ2315
BZ2315 ответил kazantim
сегодня в 14:25
Ну случается иногда так, что шлак может заиграть в другой команде на другом уровне. А вот Сутормин может и не выстрелить в Зените, как тот же Могилевец.
Могилевец и в рубине не стремиться играть.
A.Gordeev
A.Gordeev
   229 / 705
сегодня в 14:23
Зачем Джорджевичу и Маку ломать карьеру рубиновым пердивом?
Igo0rek
Igo0rek
   84 / 705
сегодня в 13:51
Возвращайте Рубин в топ! У такого прекрасного города как Казань, должна быть достойная команда.
ermak6848
ermak6848
   175 / 705
сегодня в 13:39
что - то не верится в ету Информацию...
kazantim
kazantim ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   370 / 705
сегодня в 13:33
Ну случается иногда так, что шлак может заиграть в другой команде на другом уровне. А вот Сутормин может и не выстрелить в Зените, как тот же Могилевец.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 705
сегодня в 13:29
Как же от новоголимита лихорадит зенит из стороны в сторону, приходится третий эшелон судоржно пристраивать)))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   225 / 705
сегодня в 13:18
Зачем этот шлак Рубину?
У зени их 50 человек таких,которые не нужны и даром не кому
++++ еще ща накупят состава на три минимум(!!
серый1925
серый1925
   363 / 705
сегодня в 13:15
утка
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